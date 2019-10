Szerezze meg a 120 éves Fradi jubileumi relikviát!

Védjük mindazt, ami értékes!

A Groupama Biztosító évek óta az FTC és a futball elkötelezett támogatója. Erről tanúskodik, hogy a Fradi stadionjának – mely eddig a magyar válogatottnak is otthont adott – névadó szponzora. A biztosítótársaság számára a csapat és a szurkolók biztosítási védelme mellett ugyanolyan fontos az értékek, emlékek, hagyományok fenntartása, illetve megőrzése. Mi is fejezhetné ki jobban a tradíciót, az összetartozást, a hagyományt és a megújulást, mint a Fradi közösség: a csapat és az egyéni sportolók, akik nap mint nap küzdenek céljaikért; a szurkolók, akik támogatják a sportolókat céljaik elérésében. Ezen értékek fenntartása és népszerűsítése érdekében támogatja a kiállítást a Groupama Biztosító, és teszi egy egyedi kezdeményezéssel még különlegesebbé a rendezvényt!

A biztosítótársaság jóvoltából most egy különleges jubileumi relikvia – az emlékkiállítás egyik képe – kerülhet minden szurkoló otthonába! Ehhez nem kell mást tenni, mint regisztrálni a www.120evemleke.hu oldalon, majd választani a Fradi Média tulajdonában lévő képekből.

Érdemes minél előbb megtenni ezt, hiszen a fotók csak korlátozott számban érhetők el. Az érdeklődők a sikeres regisztrációt követően megkapják a limitált szériás, kinyomtatott, keretezett képet.

Mindez már határon túl is elérhető!

A Groupama Biztosító szlovákiai leányvállalatának köszönhetően a határon túli szurkolók számára is biztosítjuk a regisztrációs lehetőséget!

„Nagy öröm számunkra, hogy a Groupama szlovákiai fióktelepe is csatlakozhatott egy ilyen nagyszerű kezdeményezéshez, és társaságunknak köszönhetően a szlovákiai lakcímmel rendelkező drukkerek is hozzájuthatnak ehhez a különleges emlékhez. Csak biztatni tudom a szurkolókat: regisztráljanak, kérjenek képet, és ezzel a gesztussal is mutassuk meg a csapatnak, hogy mellettük vagyunk az Európa Liga mérkőzések során is” – mondta Gajdoschík László, a Groupama Biztosító szlovákiai fióktelepének igazgatója.

Ráadásul most mérkőzésenként kétszáz határon túli Fradi-szurkoló juthat féláron belépőjegyhez az FTC hazai Európa Liga-találkozóira.

A részvételi igényeket érdemes minél előbb megküldeni a szurkoljunk@fradi.hu e-mail címre legkésőbb az érintett hazai Európa Liga mérkőzés hetének első napján 12.00 óráig. Érdemes minél előbb regisztrálni, mert az igényeket időrendi sorrendben fogadják. További részletek a kedvezményről a fradi.hu oldalon.

Hajrá, Fradi!

(PR-cikk)