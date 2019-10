Impozáns belsőt kapott a Tiszti Pavilon terme

A terem befogadóképessége 30-40 fő, így konferenciák, céges rendezvények, különböző tréningek és iskolázások tartására is tökéletesen megfelel. A teremben elhelyeztek egy projektort is vetítővászonnal, amelyet megfelelő hangtechnika egészít ki. A megújuló bárpult a történelmi időket idézi, falra egy eredeti Makovecz Imre rajz került, amelyen a komáromi erődről megálmodott vízióját alkotta meg.

A szeptember végéig zajló belső és külső felújítások a VMK saját költségvetéséből zajlottak.

„A rendkívül elavult, korszerűtlen helyiséget sikerült felújítanunk. Széles körben szeretnénk kihasználhatóvá tenni, ezért a hozzá tartozó konyhát is megújítjuk, hogy igény és szükség szerint teljes körű, saját működtetésű étkeztetési, ún. „catering” szolgáltatást is tudjunk nyújtani vendégeinknek”

– hangsúlyozta Lakatos Róbert.

A szerviz tartalmazza majd a megrendelt ételeken és italokon kívül a helyiség igény szerinti díszítését.

Családi rendezvények, ünnepi ebédek és vacsorák, valamint kisebb létszámú lakodalom helyszíneként is kellően elegáns választás lehet a város egyik patinás épületében elhelyezkedő, egész évben széles körben igénybe vehető terem. A Tiszti pavilon nagytermébe pedig szeretnék visszahozni a város rangosabb báljait és esküvőket is, hogy ezzel is a komáromiakat szolgálja a történelmi épület.

(ksz)