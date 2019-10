Századszor perdül az Ifjú Szivek Nemzeti tánca

Két hetes őszi turnéra indult ma az Ifjú Szivek Táncszínház. Nagy sikernek örvendő, Határon túli nemzeti tánc című előadását a következő 2 hétben 20 alkalommal mutatja be, nagyrészt Kelet- és Közép-Szlovákia városaiban és falvaiban. A darab 100. bemutatója a kassai Thália Színházban lesz október 14-én.

Ritkaság, hogy egy színházi darab megéli a századik bemutatót, a Határon túli nemzeti tánc sikere azonban töretlen. A társulat 2017 óta játssza Hégli Dusan egész estés koreográfiáját. “Rengeteget utaztunk már ezzel a darabbal, jártunk Budapesten, Csehországban, és Erdélyben is. Tavasszal a Csallóközben és Ipolyság környékén voltak előadásaink és most végre eljutunk Kelet-Szlovákiába is. Jó, hogy a 100. előadásra pont a Thália színpadán kerülhet sor” – nyilatkozta Hégli Dusan az előadás alkotója és a társulat művészeti igazgatója.

A Határon túli nemzeti tánc a Kárpát-medencében élő népek és nemzetiségek verbunkos zene- és tánchagyományait dolgozza fel. Az előadásban több mint 15 tájegység táncai láthatók Dél-Morvaországtól Csallóközön át Erdély legkeletibb csücskéig. Közel 80 olyan dallam hangzik el, amely közvetlenül kötődik a verbunkos zenei műfajához, ami az elmúlt 200 évben, a falusi cigányzenészek muzsikájától kezdve egészen Berlioz, Liszt, Erkel vagy Kodály alkotói tevékenységéig meghatározta Közép-Európa zenei fejlődését. Az előadásban számos, a közönség által jól ismert népdal, műdal, sőt operett részlet is elhangzik.

Az előadássorozat kedden délelőtt egy ifjúsági műsorral kezdődött Rimaszombatban. A második, esti előadás közönsége percekig tartó álló vastapssal ünnepelte a társulatot a Városi Művelődési Központban.

A Határon túli nemzeti tánc ma este 18:30-kor Fülekpüspökin majd 2 héten át a következő helyszíneken látható:

● október 10. – Tornalja, 09:30, 11:30, 19:00

● október 11. – Losonc, 11:30

● október 11. – Ajnácskő, 18:00

● október 12. – Bodrogszerdahely, 18:00

● október 13. – Battyán, 15:00

● október 14. – Kassa, 19:00

● október 15. – Abaújszina,18:00

● október 16. – Szepsi, 12:00, 18:00

● október 18. – Párkány, 09:30, 11:00, 19:00

● október 19. – Szőgyén, 14:00

● október 19. – Dunamocs, 19:00

● október 20. - Nemeshodos, 16:30

Az Ifjú Szivek Táncszínház a szlovákiai magyar kulturális élet és táncművészet egyik jelentős műhelye. Fő érdeme, hogy Közép-Európa tradicionális tánc- és zenekultúráját színházi táncelőadásain keresztül társadalmi értékként mutatja be és erősíti idehaza és külföldön egyaránt. Koreográfusa Hégli Dusan, aki húsz éve irányítja a együttes művészeti tevékenységét.

(para)