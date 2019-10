Čaputová kinevezett hat új alkotmánybírót, Pfudtner Edit és Radoslav Procházka kimaradtak

Zuzana Čaputová államfő csütörtökön kinevezett hat új alkotmánybírót.

A köztársasági elnök a 15 jelöltből Ladislav Duditšot, Libor Duľát, Peter Strakát, Rastislav Kaššákot, Miloš Maďart és Martin Vernarskýt választotta.

Pfundtner Edit, a Híd igazságügyi államtitkára, valamint Radoslav Prochádzka, a korábbi Sieť párt elnöke sincs a megválasztott alkotmánybírók között.

Az államfő hozzátette: az alkotmánybíróság már nem csupán határozatképes, hanem teljes létszámmal működhet tovább úgy, ahogy azt a SZK Alkotmánya meghatározza.

„Az alkotmánybírók kiválasztásakor alaposan megvizsgáltam a parlament által felajánlott egyes jelöltek képességeit. A jelöltek szakmai képességei mellett figyelembe vettem a személyes tulajdonságaikat is, ehhez nagy segítséget nyújtott a nyilvános meghallgatás. Nagyon fontosnak tartottam a személyes integritás kritériumát is, melynek megítélése során a nyilvánosan hozzáférhető és az általam ismert forrásokból indultam ki. Figyelembe vettem a szavazatokat is, amelyeket az egyes jelöltek a parlamenti képviselőktől kaptak” – fejtette ki az elnök asszony.

Az alkotmánybíróságon februárban kilenc bíró helye üresedett meg, így a taláros testületben csak négy bíró maradt. A parlamentnek 18 alkotmánybíró-jelöltet kellett volna megválasztania, akik közül az államfő nevezte volna ki a kilenc új alkotmánybírót.

A jelöltválasztás több hónapig húzódott. A kellő számú jelöltet csak ötödszörre sikerült megválasztani a parlament szeptemberi ülésén. Néhány új alkotmánybírót még Andrej Kiska államfő nevezett ki, a bíróság új elnöke Ivan Fiačan lett. Azáltal, hogy Čaputová kinevezte a hiányzó bírókat, teljessé vált a taláros testület létszáma. Az alkotmánybíróságon ismét 13 bíró foglalhat helyet.



