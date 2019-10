Vállalhatatlannak tartja a fideszes főpolgármester a győri szexbotrányhős kollégája történetét

"Ez védhetetlen, vállalhatatlan és méltatlan" - fogalmazott, majd kifejtette, sokan, sokat és tisztességen dolgoztak azért, hogy teljesítményt mutassanak fel, erre most Borkai Zsolt "előállítja ezt a helyzetet, mások, bizonyos mértékig az egész közössége kontójára". "Nem érzi, hogy mi lenne a kötelessége?" - kérdezte Tarlós István, aki azt is megjegyezte, attól fél, hogy Budapesten is vannak emberek, akiket elgondolkodtat az eset.

Tarlós István kiemelte, a mostaninál "erkölcstelenebb, mellébeszélősebb, súlyos valótlanságok sorozatát tartalmazó" kampányban még nem vett részt. Elítélte Alföldi Róbert és Karácsony Gergely közös rendezvényének megzavarását, valamint hangsúlyozta, a Párbeszéd irodájában történtek és a zuglói, kispesti történet "se semmi", utóbbi szerinte felér egy gazdasági önfeljelentéssel.

A főpolgármester aláhúzta, a kampányban végig igyekezett arról beszélni, amiről kell. Eredményeit sorolva hangsúlyozta, 170 projektet valósítottak meg, köztük a négyes metró befejezését, a 2-es és 4-es metrószerelvények beszerzését, a 3-as metró felújításának megkezdését, a BKV járműállományának nagyarányú cseréjét, a budai fonódó villamosvonal kialakítását és a város működésének stabilizálását.

Hangsúlyozta, miközben az ellenzék folyamatosan csak kritikákat fogalmaz meg, addig Brüsszelből kitüntetést kaptak, amiért Budapest lett Európa legjobb úti célja, a brit Economist újság legélhetőbb városokat tartalmazó listáján pedig 2010 óta 20 helyet javított a főváros.

Magyarországon vasárnap kerül sor az önkormányzati választásokra.

