Tíz budapesti kerületet és hét megyei jogú várost vesztett el a Fidesz, Borkai botránya ellenére épphogy állva maradt Győrben!

Budapesten Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármestere megverte Tarlós Istvánt, aki nem lesz harmadik egymást követő választási ciklusban is a város vezetője. A huszonhárom kerületből tízben verték meg az eddigi fideszes polgármestert.

A Fidesz elveszítette az I. II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., XI., XVIII. kerületeket, és csak két kerületben tudott úgy polgármesteri pozíciót szerezni, hogy eddig az nem az övék volt. Ám mindkettőben úgy, hogy egy független mögé beállt. A XXIII-ban az eddig az ellenzék által támogatott, de most már nem induló Geiger Ferenc által támogatott jelölt mögé, míg a XX-ban a korábbi MSZP-s Szabados Ákos mögé.

Most ezzel a következőképp alakulnak a kerületek (forrás: Index)

Ellenzéki polgármesterek : I., II., III., IV. VI., VII., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX.

: I., II., III., IV. VI., VII., VIII., IX., XI., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX. Fideszes polgármesterek : V., X., XII., XVI., XVII., XXI., XXII. kerület.

: V., X., XII., XVI., XVII., XXI., XXII. kerület. Két független, Fidesz által támogatott: XX., XXIII.

Az ellenzék 14:9-re nyert Budapesten, ami azt jelenti, hogy Karácsony Gergelynek is többsége lesz a fővárosi közgyűlésben.

Megyei jogú és nagyvárosok

Jelentősen változott az arány a megyei jogú városokat illetően is, a huszonháromból eddig húszban volt Fideszes polgármester, mostantól 13-ban marad. Eddig csak Békéscsabán, Szegeden és Salgótarjánban volt ellenzéki polgármester, mostantól viszont Dunaújvárosban, Egerben, Érden, Miskolcon, Pécsen, Szombathelyen és Tatbányán is, a nagyvárosok közül továbbá Ajkán, Baján, Cegléden, Szigetszentmiklóson és Vácon is.

A régi fideszes városokban a jelöltek magabiztosan ismételtek, így Debrecen (Papp László), Kaposvár (Szita Károly), Kecskemét (Szemereyné Pataki Klaudia), Székesfehérvár (Cser-Palkovics András), Szolnok (Szalay Ferenc), Zalaegerszeg (Balaicz Zoltán) nem volt kérdéses.

Meglepően nagyot fordult, vagyis meglepően könnyen nyert az ellenzéki jelölt Dunaújvárosban (Pintér Tamás) , Érden (Csőzik László), Egerben (Mirkóczki Ádám), Miskolcon (Veres Pál), Pécsen (itt Péterffy Attila, a helyi energetikai vezető legyőzte a vízilabdás Vári Attilát), Szombathelyen (Nemény András) Tatabányán (Szűcsné Posztovics ilona).

Újabban immár biztos fideszes városnak számít Nagykanizsa, Nyíregyháza, Sopron, Szekszárd és Veszprém is, ahogyan Győrben is nyert Borkai Zsolt, bár az ő győzelme sokkal kisebb arányú volt, mint korábban, és ennek az indulásnak alighanem hatalmas ára volt más választókörzetekben.

A győri végeredmény:

1. Borkai Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 44,33 százalék (19 312 szavazat) 2. Glázer Tímea (DK-MOMENTUM-MSZP-JOBBIK-LMP) - 42,86 százalék (18 671 szavazat) 3. Kovács László (Civilek Győrért) - 8,44 százalék (3677 szavazat) 4. Balla Jenő (Összefogás Győrért Egyesület) - 4,37 százalék (1906 szavazat)



A megyei közgyűlések, ahol a megyei jogú városokon kívüli szavazók voksai érvényesültek, teljes Fidesz-sikert hoztak, minden közgyűlésben a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot.

(Index/parameter)