Reménykedhetnek a rákos betegek, láthatóvá teszik a rejtőzködés mestereit

A rákos sejtek a rejtőzködés mesterei, de a Yale Egyetem tudósai által kifejlesztett új módszer lehetővé teszi, hogy láthatóvá váljanak és segíti az immunrendszert abban, hogy észlelje és megsemmisítse a daganatokat - olvasható a Nature Immunology című tudományos folyóiratban.

Az új módszer csökkentette vagy megsemmisítette a melanoma, a mellrák egy rosszindulatú típusa, a tripla negatív emlőrák és a hasnyálmirigyrák daganatait egerekben, még az olyan daganatokat is felfedte, amelyek igen távol vannak az elsődleges daganatforrástól - írták a kutatók. "Ez az immunterápia egy teljesen új formája" - idézte a Yale Egyetem közleménye Sidi Chent, az egyetem adjunktusát, a tanulmány egyik szerzőjét.

Az immunterápia forradalmasította a rákkezelést, de a létező terápiák nem működnek minden beteg esetében, és egyes ráktípusok ellen. A létező terápiák olykor nem képesek felismerni a rákos sejtek molekuláris "álcáját", ezért kevésbé hatékonyak - olvasható a Science Daily tudományos hírportálon.

Ezen hiányosságokra keresett megoldást Chen laboratóriuma, amely kifejlesztett egy új rendszert, amely egyesítette a vírusos génterápiát és a CRISPR génszerkesztési technológiát. Ahelyett azonban, hogy megtalálja és szerkessze a DNS szakaszait és új géneket illesszen be, az endogén gének többszörös aktiválása mint immunterápia - Multiplexed Activation of Endoganous Genes as Immunotherapy (MAEGI) - elnevezésű új módszer hajtóvadászatot indít több tízezer daganattal kapcsolatos gén után, majd egyfajta GPS-ként működve megjelöli helyüket, és felerősíti jelzéseiket.

"Ez a tumorsejtek narancssárga overállba öltöztetésének molekuláris megfelelője, amely lehetővé teszi, hogy az immunrendszer gyorsan megtalálja és elpusztítsa a halálos sejteket" - magyarázta Chen.

Ezen sejtek azonosítása nyomán az immunrendszer azonnal felismeri őket, ha a jövőben megjelennek - tette hozzá. Az új módszernek elméletben hatékonynak kell lennie sok ráktípus ellen, köztük olyanok ellen is, amelyek jelenleg ellenállnak az immunterápiának - hangsúlyozta. A következő kutatások javítani fogják a módszert, és előkészítik a klinikai próbákat rákos betegeken.

