„Sajnálattal vesszük, hogy a lakók nem a nyílt párbeszédet választották” – a Dan-Slovakia Agrar reagált a gútai petícióra

Az elmúlt két hónap alatt közel kilencezer aláírást gyűjtöttek össze Gútán a Dan-Slovakia Agrar (DSA) által Stagnócán tervezett sertéstelep elleni tiltakozás jegyében. A hétfői bejelentés kapcsán kikértük a dán érdekeltségű, nagymegyeri székhelyű mezőgazdasági vállalat álláspontját, és megkérdeztük, hogy mindez változtat-e bármin is a folyamatra nézve.

Mint ismert, a Dan-Slovakia Agrar által Gútán tervezett sertéstelep elleni tiltakozás jegyében létrejött petíciós bizottság hétfőn tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy az elmúlt két hónap alatt 8775 aláírást gyűjtöttek össze a sertésfarm létesítése ellen.

A DSA a Gútához tartozó Stagnócán szeretné kibővíteni a már működő sertésfarmot: 14 istállót húznának fel és évente megközelítőleg 16 ezer sertést tenyésztenének. A projektbe közel 5,5 millió eurót szándékoznak invesztálni. A helyiek intenzíven tiltakoznak, a város vezetősége és az önkormányzat is harcol a sertésfarm ellen. Elsősorban az ivóvíz védelme, valamint a sertéstenyésztéssel járó bűz aggasztja őket. Az augusztus elején elindított aláírásgyűjtésbe Gútán kívül bekapcsolódott Keszegfalva, Kamocsa és Komárom is.

„Sajnálattal vesszük, hogy annak ellenére, hogy mindent megtettünk azért, hogy nyílt és konstruktív párbeszédet folytassunk, a lakók nem ezt az utat választották. Továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy ez a véleménynyilvánítás annak köszönhető, hogy nincs elegendő korrekt információjuk a projektről, esetlegesen az érdektelenségnek a párbeszéd és a konkrét tények kiértékelése iránt”

– közölte érdeklődésünkre Németh Andrea, a Dan-Slovakia Agrar alelnöke.

A környezetvédelmi hatástanulmány (EIA) jelenleg a Környezetvédelmi Minisztériumban van kiértékelés alatt.

„Szeptember 30-án volt egy egyeztetés a minisztériumban, amelyen részt vett az összes érdekelt fél, tehát a város képviselete is és a petíciós bizottság is. Ezen az összejövetelen elhangzott észrevételek, hozzászólások alapján a Környezetvédelmi Minisztérium meghatározta, hogy pontosan milyen hatástanulmányokat szükséges még kidolgozni, és meghatározták az értékelés mértékét is. Meg vagyunk róla győződve, hogy ezek a tanulmányok, amelyeken jelenleg intenzíven dolgoznak az erre hivatott, akkreditált cégek, megválaszolják a szóban forgó kérdéseket, és eloszlatják a lakók aggodalmait” – tette hozzá az alelnök.

A petícióval kapcsolatban megjegyezte, korainak tartják azt a projekt jelenlegi fázisában:

„Természetesen teljes mértékben respektáljuk a lakosok jogát arra vonatkozóan, hogy kifejtsék véleményüket a projekttel kapcsolatban, de úgy gondoljuk, hogy a petíció a projekt ezen fázisában túl korai és célzatos.”

A DSA kulcsfontosságú törekvése, hogy minimalizálják a farmjaik által gyakorolt hatást a környező településekre, a környezetre és a lakosságra, ennek érdekében modern technológiával dolgoznak, illetve szeretnék modernizálni azokat a tulajdonukban lévő farmokat, amelyek még nem a 21. századi modern technológia alapján működnek. Ezt tervezik a Csallóközkürthöz tartozó Sósszigetben található farmon is, ahol a modernizálás egyúttal bővítést is hozna magával. A sósszigetiek elsőre elutasítják a vállalat terveit, nem zárkóznak el azonban a nyílt párbeszédtől. A sósszigeti projekt még koránt sincs a megvalósítás előtti stádiumban: egyelőre nem készült projektdokumentáció, a háromszintű engedélyeztetési folyamat legelején járnak.

A Dan-Slovakia Agrar Szlovákia egyik legnagyobb mezőgazdasági vállalata. 7600 hektárnyi földterületen gazdálkodnak Dél-Szlovákiában, jelenleg 8500 kocát és süldőt, valamint 150 ezer vágósertést értékesítenek az országban. A növénytermesztés szempontjából búza, árpa, kukorica és repce a fő profiljuk, ennek nagy része a takarmányba kerül, tehát az egész folyamat egy zárt rendszerben valósul meg. Megközelítőleg kétszáz személyt alkalmaznak.



(fl)