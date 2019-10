Tovább egyeztetnek a Hídon kívüli magyar pártok, közben Bugár Menyhárttal tárgyalt

Egy hét elteltével ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Hídon (és az MKDSZ-en) kívüli hazai magyar pártok képviselői, hogy megvitassák, miképpen lehetne összefogni az erejüket és nekivágni a pár hónap múlva esedékes parlamenti választásoknak. Az MKP szombaton eldöntötte a kérdést, hogy a kormánypárti Híddal alkotná az alapot a közösségünk összefogására és ennek ma már látható "nyoma" is van.

A következő napokban majd meglátják az Összefogás - és a Magyar Fórum - képviselői, hogyan dönt az MKP és hogy ebben a formátumban találkoznak-e a jövőben - nyilatkozta a bejegyzésre váró mozgalom embere, Mózes Szabolcs. De addig is döntöttek néhány prioritásról, amelyeknek - bármilyen jellegű együttműködés is jön létre a magyar pártok között,- szerepelniük kell a közös programban. Ilyen tézis például a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvvé tétele is.

A Magyar Fórum számára fontos a hiteles lista elkészítése - szögezte le a párt első embere, Simon Zsolt, aki sajnálja, hogy a formálódó magyar lista alakításából kitolatott az MKP. Ennek ellenére "el vagyunk szánva egyedül is elindulni a választásokon vagy akár az Összefogással".

Közben úgy hírlik, csütörtökön leült tárgyalni Menyhárt József és Bugár Béla, de arről az egyeztetésről egyelőre nem érkezett hír. Az MKP pártigazgatója, Koczur László elmondta, az a meggegyezés, hogy a tárgyalási folyamat egyes részleteiről nem, majd a végeredményről tájékoztatnak.

