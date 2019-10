Kočner nem félt a börtöntől, és erről papolt is a börtöntöltelék Bašternáknak

Azt, hogy egyre forróbb a lábuk alatt föld, már 2017-ben sejthette a két üzletember, hiszen két éve áprilisában - azaz a Kuciak-gyilkosság előtt vagy 10 hónappal - arról beszélgettek, hogy ideje lenne elköltözni Szlovákiából. Ez pár héttel azt követően történt, hogy Bašternákot adócsalással gyanúsították meg. De ez már korábban is kiderült. Most annyi az új fejlemény, hogy ők ketten a börtönlétről is elmélkedtek. Ez az eszmecsere 2018 márciusában zajlott le, nem sokkal a Kuciak-gyilkosságot követően. Bašternák az iránt érdeklődött, sikeresen működik-e Kočner hotele. Ő elégedetten válaszolta, hogy jók a szállodája mutatói, a gyerekei be vannak biztosítva, ezért nyugodtan be is zárhatják őt.

"Hát én ennek az ízére még nem jöttem rá" - válaszolta Bašternák.

"Mindig mindenre fel kell készülni" - mondta erre Kočner.

"Maroš, erre nem lehet felkészülni" - így Bašternák.

"Ezzel nem értek egyet. Én már voltam bent. Igaz, csak egy hónapig, de 12 évvel fenyegettek. És megmondhatom, hogy az egyetlen dolog, ami nyomaszt bent az az, hogy a családod meg tudjon élni és ne kelljen koldulnia. A jó hírnév már úgy is örökre a pics.ban van. 20 évvel ezelőtt nem voltam anyagilag bebiztosítva. Ma már igen, ezért sokkal nyugodtabb vagyok. Higyj nekem, ez így van.. Mindenki leb.szott és közülük a családodnak senki sem segít. Ezt neked kell bebiztosítanod" - oktatta Bašternákot Kočner.

Kočner még a 90-es években került a hűvösre, a Technopol nevezetű üggyel kapcsolatban, amikor vele - és ifjabb Michal Kováčcsal - szemben eljárást folytattak egy textiláruval kapcsolatos csalás miatt. Akkor mindketten amnesztiát kaptak az akkori államfőtől, Michal Kováčtól, mert az akkor vele szemben álló kormányfő, Vladimír Mečiar a saját belpolitikai céljaira használta fel az esetet. Az amnesztiát a parlament azóta eltörölte, de Kočnerra még mindig érvényes.

Azóta eltelt vagy húsz esztendő, és Kočnert az úgynevezett markízás váltók hamisítása miatt 2018 júniusában rács mögé dugták. Bašternákot háromnegyed évvel később, 2019 márciusában rakták hűvösre, akkor, amikor Kočnert meggyanúsították a Kuciak-gyilkosság megrendelésével.

