Régiók Pártja Híd MKP – a magyarnarancs ízű jutott nekünk

Most már csak arról kell megegyezniük, vajon miről egyeztek meg: azaz a programról és a listáról. Kíváncsian várjuk. A feketelistát nem kevésbé… Jó munkához idő kell, gondolhatjuk, és azért nem keresnek olyan rosszul a politikusaink, hogy rosszul dolgozzanak, eddig jól dolgoztak, ugye, tehát nekünk választóknak ki kell várnunk a jóságot.

Addig is agyalhatunk, ez vajon miért jó most, ha eddig nem volt jó. Elárulom. Most sem jó. Csak hát nincs más lehetőség, ha a két három és fél százalékos párt be akar kerülni a törvényhozásba. Mert a matek elég makacs tud lenni és akkor még örülhet, aki örülni akar a bejutásuknak, ha bejutnak. Tehát nem azt kell nézni, jó-e, hanem azt, hogy egyáltalán van. Persze, ez a kell is relatív.

Lehetne itt elveket számon kérni, de a szám, az szám, és ha számolunk, akkor nem számolhatunk az elvekkel. Ami szomorú, de aki tud összeadni tízig, annak ez jön ki.

Az elveket pedig lehet – ha ragaszkodunk a magyar parlamenti képviselethez – majd akkor számonkérni, amikor a tisztelt jelöltek bejutottak és elkezdenek dolgozni. Illetve esetleg kormányra is lépnének ezzel-azzal. Viszont ha be sem kerülnek, akkor kitehetik az elveiket az ablakba. Én is szeretném, persze, ha az elvek már sokkal korábban érvényesülnének ebben a folyamatban, de ami itt folyik, az így folyik. Ez jutott nekünk, kicsit savanyú, de ha magyart akarunk, akkor ez ilyen. Másrészt viszont az sem nagy hazugság, hogy a választói számonkérés és kritika jogos eszköze a másra szavazás, tehát úgy fejezi ki valaki az elégedetlenségét, hogy azt kéri számon, amit tettek vagy nem tettek a négy évig regnálók. Szóval nem olyan egyszerű ez, mint a 3,5+3,5, de azért mégis olyan egyszerű.

Van ugyan más magyar párt, igyekszik is az érdekeit elvekként beállítani, van is abban valami, csak éppen az meg nem jut be, mert 1 százalék alatt mérik és senkivel sem egyezik.

És van még a be sem jegyzett Összefogás. Ami állítólag az összefogás érdekében jött létre, amikor nem volt elég összefogás a Hídemkápé között. Ám most, amikor már megvan az összefogás, vajon szükség lesz-e az Összefogásra? Mert az összefogás miatt már nem lesz. Most akkor mi lesz? Az Összefogás azt állítja, https://parameter.sk/osszefogas-kozos-lista-nem-lehet-leszerepelt-politikai-tulelok-mentohajoja hogy a Régiók Pártja nem is igazi összefogás, mert csak mentőhajó a leszerepelt politikusok számára, van is ebben valami, csak éppen izé. Ha ez az igazság, akkor viszont az nem igaz egészen, ami miatt az Összefogás alakult, mert ha az Összefogás az összefogás miatt alakult, akkor az most megvan és ne tessék finnyáskodni. Elvégre az Összefogás listája is nyitottnak mondja magát, mínusz feketelista, azon azonban csak három név figurált… (Ami meg röhej.) Ezek szerint az Összefogás elejitől összefogva Összefogást akarhatott és nem összefogást, mert hiszen az összefogást most sem akarja, csak az Összefogást. Miközben továbbra is vannak MKP-tagok az Összefogásban, amely most már nem csak az MKP ellenében, hanem a Hídemképé ellenében is dolgozik…

Na, te jó édes választó, ebből számold ki a legokosabb százalékot!

Persze, ettől még, vagy pont ettől sok-sok, egyébként finnyás és elvszerűséget váró magyar fog átszavazni szlovák pártokra. Azokból sem sok a demokratikusnak kinéző és pszichopatamentes, ráadásul az újak: a PS és Kiska pártja még nem mutatták ki a foguk fehérjét. Tehát bármi lehet ebből.

Ugyanakkor, ha valakinek a magyar jelző a fontos, és el kell ismerni, sokaknak joggal fontos, akkor e pillanatban (ami nem garancia semmire) a Híd és az MKP (na meg az MKDSZ) választási pártja nyújtja a legnagyobb esélyt a képviseletre. Pontosabban a magyar képviseletre.

Még a végén az összefogással, azaz a szép és főleg kifejező nevű Régiók Pártja Híd MKP-val összefog – ha hagyják – az Összefogás is. Csak és kizárólag a mi érdekünkben.