Az embereknek elegük van a politikai botrányokból, ezrek gyűltek össze az utcákon (FOTÓK)

Az elmúlt napok botrányos politikai eseményeit nem hagyta szó nélkül a Tisztességes Szlovákiáért ( Za slušné Slovensko ) mozgalom: tüntetéseket szerveztek az ország több városában, valamint külföldön is.

Több tízezer ember gyűlt össze pénteken este országszerte, hogy nemtetszésüket fejezzék ki az elmúlt napok politikai eseményei, a Gorilla-ügy, valamint a Kočnerrel és a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatos ügyek iránt.

„Azok után, amik az elmúlt napokban kiderültek, nem hallgathatunk, ezért ismét találkozunk a szlovákiai városok utcáin” – állt a mozgalom felhívásában.

Országszerte több nagyvárosban tüntettek, Pozsonyon kívül például Nagyszombatban, Kassán, Besztercebányán, Privigyén, Losonson. A tüntetéshez több külföldi város is csatlakozott: Brünnben, Koppenhágában, Londonban, New Yorkban és Luxemburgban is összegyűltek az emberek.

Karolína Farská, a tüntetések egyik szervezője elmondta, egyebek mellett Dobroslav Trnka ügyés menesztését követelik, ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy a Kočnerrel való beszélgetéséről készült hangfelvétel kiszivárgása után még mindig a funkciójában maradhat. Hasonlóan követelik Dušan Kováčik speciális ügyész és Monika Jankovská bíró leváltását, sőt Jaromír Čižnár főügyész fejét is. A szervezők emlékeztettek, hogy Čižnár két évvel poklot ígért, de ennek azóta sincs jele.

„Tehát azt akarjuk, hogy cselekedjenek vagy távozzanak. És hasonlóképp követeljük, hogy Robert Fico végérvényesen távozzon a politikából” – tette hozzá.

Pozsonyban, a Hodza téren kezdődött a tüntetés a kora esti órákban, majd a tömeg a parlament épülete elé vonult. „Elég volt Ficóból, elég volt a Smerből, nekünk nem mindegy” – kiabálták a tüntetők különféle transzparensekkel a kezükben.

„Látjuk, hogy a nyilvános nyomásgyakorlásnak van értelme, ezek a személyek folyamatosan távoznak” – mondta Farrská, majd hozzátette, szerinte Szlovákia jelenleg egy megtisztulási folyamaton megy keresztül, bár bizonyos változások hosszú ideig tartanak.

A tüntetést személyes részvételével támogatta Pavla Holcová cseh oknyomozó újságíró, Daniel Pastirčák pap és Martin Bútora szociológus.

A Tisztességes Szlovákiáért az aktuális történésektől függően fog további tüntetéseket szervezni. Biztosan lesz megmozdulás a bársonyos forradalom, valamint a Kuciak-gyilkosság évfordulóján.

Péntekre a parlamenten kívüli Za ľudí párt is szervezett egy tüntetést Pozsonyba. A kormányhivatal épülete előtt hangszórókból játszották le a Gorilla-hangfelvételt, valamint a Trnka–Kočner felvételt. Az akciót Richard Sulík, Ondrej Dostál (mindketten SaS), Michal Truban (Progresszív Szlovákia), Miroslav Beblavý (Spolu) és Alojz Hlina (KDH) is támogatták.



(TASR/para)