Kerületi focikalauz: Vasárnap Bazsó Zsolt küldi csatába a bősieket

„Több kiszemeltünk is van. Straka Gáborral kezdtük a tárgyalásokat, a nevezett azonban elfoglaltságára való tekintettel nem tér vissza hozzánk. Természetesen további jelöltjeink is vannak. A dolgok jelenlegi állása szerint a nagyszombati Spartak-fakó elleni vasárnapi találkozón Bazsó Zsolt, Radványi asszisztense irányítja gárdánkat. Az edzésmunkában a rutinos Prágai György is besegít. A hétvégi párharcon mezünkben öt sárga lap miatt nem állhat csatasorba a rutinos Szénási István. Gányovics sérüléssel bajlódik, reméljük ott lesz a kezdőcsapatban” – ecsetelte honlapunknak a fejleményeket Kovács Zsolt, a bősiek klubmenedzsere.

Háromesélyes a marcelházaiak és a nagyölvediek megmérettetése. A sereghajtó garamkálnaiak az éllovas Myjavát fogadják, a házigazdák pontszerzése nagy sikernek számítana.

A IV. ligában az egykor szebb napokat megélt, felsőbb osztályban is megfordult párkányiak és az ógyallaiak párbaja ígérkezik a legizgalmasabbnak.

Vasárnap három csallóközi régióderbi (Hodos–Kisudvarnok, FC STK 1914 Somorja B–Lég, Nagyabony–Jányok) zajlik. A hodosiak a nyeretlenül sereghajtó kisudvarnokiakat fogadják. A vendégek mezét több olyan játékos is viseli, aki korábban hodosi szurkolók kedvence volt.

Az V. liga keleti csoportjában az Ipolyszakán zajló presztízscsatára fókuszálnak a futballhívek, Ezen a hazaiak a tabellaelső Ipolyság skalpját szeretnék begyűjteni a vendéglátók. Az augusztus 4-e óta veretlen zsitvabesenyőiek vendégként folytatnák parádés szériájukat.

Alábbi összeállításunkban a szombaton és vasárnap lebonyolításra kerülő párharcok kezdési időpontját és a találkozókat irányító játékvezetők nevét közöljük.

TIPOS III. LIGA, NYUGAT-SZLOVÁKIA, 12. forduló – szombat, 11.00: Garamkálna–Myjava (Kukan D.); 14.00: Érsekújvár–Beluša (A. Gádoši). Vasárnap, 10.30: FC Nitra B–Pov. Bystrica (Bartko); 14.00: Bős–Sp. Trnava B (Husár), Malženice–N. Mesto n/V. (Drobec), Nagyölved–FC ViOnZl. Moravce - Vráble B (Fehér), Led. Rovne–Galánta (Trnka), Marcelháza–Vágsellye (Sedlár).

NYUGAT-SZLOVÁKIAI IV. LIGA, DÉLKELETI CSOPORT, 12. forduló – szombat, 14.00: V. Ďur–Šurany (Soboňa), Gúta–Tovarníky (Polena). Vasárnap, 14.00: Naszvad–Vágsellye (D. Kováčik), Ímely–Negyed (Srnec), Párkány–Ógyalla (Pucher), Kozárovce–Léva (Volf), Udvard–Újlót (I. Mokrý), Nagymegyer–Kovarce (Bogár).

NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. LIGA, DÉLI CSOPORT, 12. forduló – szombat, 14.00: Šoporňa–Illésháza (Mráz). Vasárnap, 14.00: Hodos–Kisudvarnok (Fúrik), Pata–Kismácséd (Vyletelka), Egyházkarcsa–Nádszeg (Petránek), FC STK 1914 Somorja B–Lég (Foltín), Jóka–Csenke (Ševčík), Nagyabony–Jányok (Grznár).

Szabadnapos: Nyárasd.

NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. LIGA, KELETI CSOPORT, 12. forduló – szombat, 14.00: FK Actív Nagykeszi–Kmeťovo (Drábik). Vasárnap, 14.00: Perbete–Szímő (Šamko), Dulovce–Zsitvabesenyő (Gembický), Lipová–Ekel (Fabian), Ipolyszalka–Ipolyság (Magdolen), Nyitranagykér–Szőgyén (Mar. Dutka), Podlužany–Zselíz (Kusý), Bánov–Komjatice (Judíny).

