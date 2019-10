Erőszakos tüntetések voltak a chilei fővárosban, rendkívüli állapotot hirdetett az államfő

A tüntetések előtt felhívások jelentek meg, hogy az utasok jegy nélkül használják a járatokat, és ezzel tiltakozzanak az ellen, hogy 800 pesóról 830-ra emelték az árát (1,04 euró), és januárban már 20 pesóval drágult a közlekedés.

A tüntetők pusztításba kezdtek, miután az összes metróbejáratot lezáratták az illetékesek. Összecsapások voltak a rendőrséggel is. A város tömegközlekedése összeomlott.

Hundreds of students once again occupied metro stations in Chile's capital Santiago, in order to allow users to travel free, after ticket prices rose to over $1, one of the most expensive transportation costs in the region.pic.twitter.com/e76bfOijbz