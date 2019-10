Bajnokok Ligája - A PSG, a Bayern és a Manchester City folytathatja jó sorozatát, a Real és a Tottenham javíthat

Kedden az A, a B, a C és a D csoportban a harmadik forduló mérkőzéseit rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a Paris Saint-Germain, a Bayern München és a Manchester City folytathatja hibátlan sorozatát, a Real Madrid és a Tottenham Hotspur pedig a gyenge kezdés után javítana.

Az A jelű négyest jelenleg a PSG vezeti hat ponttal, Thomas Tuchel együttese ezúttal a két döntetlennel kezdő Club Brugge vendége lesz. Neymar, a párizsiak brazil sztárja combsérülés miatt sem ezen a találkozón, sem a november 6-ai "visszavágón" nem lehet ott a csapatban, de a belgiumi meccs esélyese ezzel együtt is a PSG.

A másik összecsapást Törökországban rendezik, a sereghajtó Real Madrid a hozzá hasonlóan egypontos Galatasaray otthonában próbálja megszerezni idénybeli első BL-győzelmét. A Zinedine Zidane irányította spanyolok felkészülése az isztambuli mérkőzésre nem volt éppen ideális, elvesztették ugyanis éllovas helyüket a bajnokságban, miután szombaton meglepetésre 1-0-ra kikaptak a Mallorca vendégeként. A királyi gárdát sérülések is hátráltatják, Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos és Lucas Vazquez keddi játéka is kérdéses, a kapus Thibaut Courtois-ra pedig továbbra is össztűz zúdul a szurkolók részéről, akik nem értik, hogy miért ő élvezett előnyt a nyáron a PSG-hez távozott Keylor Navasszal szemben.

Bár a Bundesligában nem nyújt ellenállhatatlan teljesítményt - az utóbbi két mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett -, a Bayern München a BL B csoportjában a harmadik sikerét gyűjtheti be az Olimpiakosz stadionjában, és megerősítheti éllovas pozícióját. A hazai és a nemzetközi porondon is hullámvölgyben lévő Tottenham az előző fordulóban megalázó, 7-2-es vereséget szenvedett a bajoroktól Londonban, és bár a tavalyi, döntős szerepléssel végződött BL-szezont is úgy kezdte, hogy az első három meccsén mindössze egy pontot szerzett, a szurkolók nem szeretnék, ha ez a forgatókönyv megismétlődne. Mauricio Pochettino tanítványai megint hazai környezetben léphetnek pályára, ellenfelük a három ponttal második Crvena zvezda lesz.

A C csoportban az ugyancsak százszázalékos teljesítménnyel álló Manchester City a pont nélküli, BL-újonc Atalanta ellen folytathatja menetelését az Etihad Stadionban. A négyes másik találkozóján pedig két hárompontos gárda, a Sahtar Donyeck és a Dinamo Zagreb csap össze egymással Harkivban.

Bár sztárcsatárára, Joao Felixre sérülés miatt valószínűleg nem számíthat, az Atlético Madrid a Bayer Leverkusen elleni hazai összecsapáson is megpróbálja tartani a lépést a D jelű kvartettet vezető Juventusszal: két forduló után a spanyoloknak és az olaszoknak is négy pontjuk van. A madridiak otthon 11 meccs óta veretlenek az európai porondon, és várhatóan nem a pont nélkül utolsó németek fogják megszakítani ezt a sorozatot. A Juventus ezúttal a Lokomotiv Moszkvával csap össze Torinóban.

