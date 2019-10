Euro-2020 - Martin Garrix készíti a torna himnuszát

A Magyar Labdarúgó Szövetség honlapjának hétfői beszámolója szerint a 23 éves dj és zenei producer a torna hivatalos bevonuló zenéjéért és a tévéközvetítésekben hallható dallamokért is felel majd.

"A torna lebonyolítása, hogy tizenkét országban rendezik a mérkőzéseket, közelebb fogja hozni az embereket a jövő nyári eseményekhez. Nagyon remélem, hogy az én dalom is segíteni fog abban, hogy Európában mindenki az Eb részesének érezze magát. Megtisztelő, hogy engem kértek fel erre a feladatra, hiszen soha ekkora ünnepe nem volt a kontinens labdarúgásának, és én magam is focirajongó vagyok" - fogalmazott Martin Garrix, aki tavasszal mutatja be a kontinensviadal himnuszának első változatát, a végleges verzió pedig a római Stadio Olimpicóban sorra kerülő nyitóünnepségen hangzik fel először.

A 23 éves Martin Garrix 2016-ban a DJ Magazine Top 100-as listájának az első helyén végzett. Magyarországon a Balaton Soundon, a Szigeten és a VOLT Fesztiválon is hallhatták már a rajongók.

Az Eb-t rendhagyó módon 12 ország egy-egy városában, köztük Budapesten rendezik. A novemberre elkészülő Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad majd otthont.



MTI