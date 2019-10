Összeverték a Bayern München szurkolóit Görögországban

Később kiderült, átmentek a vendégek szektorába is, ahol többeket megvertek, megsérült egy biztonsági őr is. Sajtóértesülések szerint öten kerültek kórházba.

Nem tudni, hány embert vettek őrizetbe, a görögök ugyanis maszkkal takarták el az arcukat. Az Olympiakosz közleményben határolódott el a történtektől.

Os hooligans passaram pelos treinadores, em seguida, invadiu e jogaram fogos de artifícios no local onde estava os fãs do Bayern - havia crianças no meio. Todos ficaram desesperados. Os jogadores estavam seguros e os ultras só foram embora com a chegada da polícia. [@Plettigoal] pic.twitter.com/iIhissCC3X

— MIA SAN MIA (@HomeFCB) 2019. október 22.

A meccset a Bayern fiataljai nyerték meg 4-0-ra, később pedig az első csapat is legyőzte az Olympiakoszt 3-2-re a Bajnokok Ligájában.

