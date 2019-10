Az operatív programok összevonása 100 millió eurót ment meg a hazai tudomány, kutatás és fejlesztés számára

„Nagy elkötelezettséget és egyben a közlekedési minisztériumba vetett bizalmat is jelenti ez. Az uniós források lehívása terén nemcsak szlovákiai viszonylatban vagyunk az élen, hanem az egész Európai Unióban is elsők vagyunk. Ezért tudunk segíteni az oktatási tárcának, nehogy elessenek az uniós támogatástól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy mi ezeket a forrásokat a hazai tudomány, kutatás és innováció számára mentjük meg. Nem az a célunk, hogy matematikailag átlagoljuk a lehívások összegét és így javítsunk a mutatókon. Bízom benne, hogy tapasztalt szakembereink az uniós szakértőkkel közösen be fogják tudni indítani a folyamatokat, melyek meggyorsítják a támogatások felhasználását a kutatás és fejlesztés területén” – mondta Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter a kormány késmárki ülése után.

Az Integrált Infrastruktúra Operatív Program (OP II) keretében Szlovákia 2019. szeptember 30-ig több mint 1,4 milliárd eurót hívott le a 4,6 milliárdos támogatási keretből. Ez a teljes összeg 36 százaléka. Az n+3-as szabály alapján a közlekedési minisztérium – az OP II irányító hatósága – ezzel magasan túlteljesítette a 2019-es támogatásokkal kapcsolatos vállalását, így lehetőség nyílik arra, hogy az OP VaI-lal történő összevonás után megakadályozzák a kutatásra és fejlesztésre szánt uniós pénzek elvesztését.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az OP VaI-t beolvasztják az OP II-be, és ezzel új prioritási tengelyek születnek, melyeket egy irányító hatóság (a közlekedési minisztérium) és egy ellenőrző bizottság felügyel majd.

Az új programot az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia, az ezzel kapcsolatos dokumentumot a közlekedési minisztérium október végéig juttatja el Brüsszelbe. A rendszerek harmonizációja során a közlekedési minisztérium az uniós szakértőkkel közösen mélyreható eljárási auditot indít, melynek célja a kutatásra és fejlesztésre szánt uniós források felhasználását javító intézkedések megvalósítása.



