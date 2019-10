Titkos helyszínen nyitott meg az Arab-félsziget első zsinagógája Dubajban

Egy titkos helyszínen található, jelöletlen villában nyitott meg az Arab-félsziget első zsinagógája Dubajban - számolt be az AP amerikai hírügynökség.

Évtizedek óta ez az első működő zsidó imaház a térségben, amelyet látogatók vegyes csoportjai keresnek fel a heti imák, közös étkezések és ünnepek alkalmával. A szentélyt a villa nappalijában rendezték be, míg az emeleten hálószobákat nyitottak a távolról érkezőknek. Az ortodox szertartásokon férfiak és nők külön imádkoznak.

Az Egyesült Arab Emírségek a vallásközi párbeszéd lehetőségét megteremtő eseményekkel igyekszik megerősíteni a helyi zsidó közösséget és más vallási kisebbségeket. Az emírségek vezetői egy hatalmas, több százmillió dolláros vallásközi központ megépítését is kilátásba helyezték Abu-Dzabiban, amelyben egy mecset, egy templom és egy zsinagóga is helyet kapna. Az ország kormánya idén meghirdette a tolerancia évét, amelynek keretében létrehozták a tolerancia minisztériumát, vallásközi konferenciát rendeztek, és Ferenc pápát is meghívták.

A Perzsa-öböl menti arab országok és Izrael viszonya sokat javult a közelmúltban, miután az Iránnal szembeni ellenséges érzelmek közelebb hozták őket egymáshoz. A többi térségbeli országtól eltérően a fiatal Egyesült Arab Emírségek - amely hét sejkség szövetségeként jött létre 1971-ben - nem keveredett nagyobb összetűzésbe az 1948-ban létrejött zsidó állammal. Bár az ország hivatalosan nem ismeri el Izraelt, az emírségekbeli tisztségviselők fogadják izraeli kollégáikat.

„Lassan megtaláltuk helyünket az Egyesült Arab Emírségekben”

- örvendezett Ross Kriel, az új zsidó közösség vezetője.

Ugyanakkor elővigyázatosságból arra kérte az AP riporterét, hogy ne fényképezzen a zsinagóga környékén, és ne nevezze meg a helyszínt. Kriel bár dicsérte az emírségek erőfeszítéseit, és azt állította, hogy biztonságban érzi magát Dubajban, mégsem viselne kipát az utcán.

„Bár közösségünk egyedülálló a zsidó világban, nem akarjuk szenzációként beállítani itteni jelenlétünket” - mondta. „Egy olyan jövőről álmodunk, ahol a zsidóság nemcsak a mindennapok része az Egyesült Arab Emírségekben, hanem egyúttal egy virágzó közösség is.”

MTI