Dübörögjünk! Matovič vetett egy keresztet, és tett egy keresztény ajánlatot

Ahogy arról hírt adtunk, az OĽaNO listáján vág neki a februárban esedékes parlamenti választásoknak Anna Záborská, aki még brüsszeli "honanyaként" a kereszténydemokratákat hagyta ott az év elején 30 év után. Most ugyanezek az elhagyott KDH-sok lettek megszólítva a pártelnök Matovič által, hogy csatlakozzanak a formálódásában már záborskás csapathoz.

Az OĽaNO a rendelkezésre álló 150 hely felét kínálják fel a kereszténydemokratáknak, akik a 2016-ban 4,96 százalékos eredménnyel éppen hogy nem kerültek be a szlovák törvényhozásba. Alojz Hlina KDH-elnök még egy bónusz ajánlatot is kapott: ha úgy szeretné, megkaphatja a lista 3. helyét. Mint egy igazi Tesco-akciónál, itt Matovičéknál is azonban csak egy bizonyos határidőig lehet élni a nagy helyzettel. Ez az egyszeri ajánlatuk november 17-ig érvényes, aztán már nem.

Kérdés, hogy a 2016-os voksolás óta megizmosodott kereszténydemokraták, akiket a legelismertebb közvélemény-kutató ügynökség rendre erősebbnek mér az OĽaNO-nál, mit szólnak majd a javaslathoz. Lehet, hogy csak annyit jegyeznek meg, ismerik a viccet az egérről meg az elefántról, és köszönik, inkább majd egyedül dübörögnek.

