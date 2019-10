Alojz Hlina visszautasította az OĽaNO ajánlatát

„A KDH harmincéves párt. Nem szövetkezhet egy olyan párttal, amelyik tulajdonképpen a pártelnök cége. A KDH az Európai Néppárt tagja, nem köthet szövetséget egy olyan politikai szubjektummal, amelyiknek négy tagja van, és olyan párttal sem, amelyet közvetlenül az EP-választás előtt vásároltak” – írta Hlina a közösségi hálón.

Arra utalt, hogy Anna Záborská (KU) vásárolta a pártját.

– közölte a KDH elnöke.

Hlina megjegyezte, hogy Igor Matovič támadást intézett a kereszténydemokraták ellen, és megint közvetlenül a mozgalom tanácsának ülése előtt, amelyet ma tartanak Zvolenban. Az ülésen fogadják el a párt választási programját.

„Matovič már régen tönkre akarja tenni a KDH-t, és most már szövetségeseket is talált ehhez. Régi gárda ez, amely a KDH-n élősködött, és most megérezték az esélyt arra, hogy bosszút álljanak, amiért félre lettek állítva, és az a tervük, hogy a KDH romjain építsenek új pártot, amely azután hosszú évekig szolgálná őket”