Kellemetlen kijelentései miatt távozott Čaputová egyik munkatársa

Hajtová az abortuszellenesek és családpártiak által szervezett Élet menetének (Národný Pochod za život) promófotója kapcsán nyilván az ahhoz köthető személyekre utalt, amikor a képhez mellékelt néhány jelzőt: "inkvizítorok, álszentek, pedofilok, perverzek". Annak ellenére, hogy magánprofilról van szó és csak a barátai láthatták, a kép kijutott, és többeket felbosszantott, akik közel állnak az Élet menetéhez, továbbá koalíciós parlamenti képviselőket és Marek Trubačot, Ivan Gašparović egykori szóvivőjét.

Zuzana Čaputová az ügyben létrehozott egy fegyelmi bizottságot, melynek az lett volna a dolga, hogy elbírálja a dolgot, Hajtová azonban megelőzte ezt, és bejelentette, távozik jelenlegi funkciójából. Az elnöki iroda szóvivője, Martina Goffová közölte, hogy Henrieta Hajtová saját kérésére október 31-ével felmondott.

Ezt ő maga is megerősítette, és közben kiemelte, hogy nyilvánosan soha semmilyen státuszt nem osztott meg. Emlékeztetett, hogy már június óta tervezi távozását. Ő ugyanis már Andrej Kiska idején is az irodánál dolgozott, két éve érkezett oda. Azt megelőzően a Markízánál, valamint légi kísérőként is dolgozott.

(Nový Čas)