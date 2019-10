FELMÉRÉS: Siralmas helyzetben a magyar pártok, a Smernek viszont már semmi se árt

A Denník N emlékeztetett rá, hogy a Focus ügynökség felmérése egy nappal azt követően kezdődött, hogy nyilvánosságra került Dobroslav Trnka korábbi főügyész és Marian Kočner telefonbeszélgetése Jaroslav Haščák Penta-vezér megzsarolásáról.

Egy most esedékes választásokat a Smer 22%-kal nyerne meg. Előző havi támogatottságuk ugyanitt 21,7% volt, az ő preferenciáikat tehát már csaknem semmi nem mozdítja el a 20-22%-os határról.

Velük szemben a PS/Spolu június óta támogatottsága harmadát vesztette el, akkor 15,7%-kal állt eddigi preferenciái maximumán, most pedig 11%-ra esett már vissza (az előző hónapban 13,3% volt).

A harmadik helyen továbbra is a Marian Kotleba vezette ĽSNS tanyázik, 10,2%-kal, pici visszaeséssel (10,6%-ról).

Korábban már az AKO ügynökség is jelezte, most pedig a Focus is kimutatta, hogy az exelnök, Andrej Kiska pártja jelentősen erősödik. Az előző havi 6,5%-ról most 9,1%-ra ugrott fel a támogatottságuk.

Tulajdonképpen nem is változott a Boris Kollár vezette Sme rodina (7,2%) és az SNS (6,9%) támogatottsága, akiktől pedig Kiska szavazókat szerezhetett, az adott esetben a PS/Spolu mellett az OĽaNO és a KDH, esetükben ugyanis szintén enyhe visszaesés tapasztalható. A KDH 6,9-ről 6,5%-ra, Igor Matovič formációja pedig 6,8%-ról 6%-ra pottyant.

Nagy volt a mozgás az SaS-nél is, a pártból távozók elvittek 0,8%-ot, ezzel pedig a parlamenti küszöb határára kerültek (5,2%).

Az alatt marad immár hosszú távon a Híd párt is, amely ezúttal a Focusnál is bezuhant 4% alá. Jelenleg a szavazók mintegy 3,8%-a voksolna Bugár Béla pártjára, de még annál is kevesebben, mindössze 3,2%-nyian a az MKP-ra. A Híd legutóbb februárban járt a parlamenti küszöb felett (5,4%) a Focusnál, az MKP-nak pedig májusban mértek 4%-ot. Egyébként utóbbi hónapban járt a két párt a legközelebb egymáshoz, akkor a Hídra a választók 4,3%-a szavazott volna.

Ugyancsak csipegetne néhány százalékot a parlamenten kívül a Tomáš Druckerral és Cséfalvay Katalinnal felálló Dobrá voľba (2,4%), illetve a Štefan Harabin által alapított Vlasť (1,8%).

A képviselők megoszlása a következőképp nézne ki a parlamentben:

Smer - 39 PS/Spolu - 20 ĽSNS - 18 Za ľudí - 16 Sme rodina - 13 SNS - 12 KDH - 12 OĽANO - 11 SaS - 9

Az ellenzék továbbra is csak a Sme rodinával tudna kormányt alakítani, hasonlóképp a Smer és az SNS is, nekik azonban az ĽSNS-re is szükségük volna.

(Denník N/parameter)