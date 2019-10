Lemondott egy képviselőnő, miután kiderült, hogy leszbikus viszonyt folytatott a beosztottjával

A képviselőnő vasárnap este jelentette be lemondását a Twitteren. „Megtört szívvel jelentem be lemondásomat a kongresszusból. Ez a legkeményebb dolog, amit valaha is meg kellett tennem, de úgy hiszem, ez a legjobb, amit a választóimért, a közösségemért és az országunkért tehetek” - fogalmazott a mikroblogban. A Twitteren közzétette lemondásának szövegét is, amelyben a többi között bocsánatot kért az elkövetett hibákért.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



See my official statement below. pic.twitter.com/nG97RQIwvO