Magyar virtus a parlamentben: zsarut hívott az exképviselő a hidas honatyára, aki provokációt sejt

Olykor hihetetlen történetek is zajlanak a szlovák törvényhozás épületében. Egy ilyen kaliberű esett meg ma egy ex- és egy mostani képviselő között is. Erről az egészről dióhéjban a következőket adta hírül Ondrej Dostál, az SaS politikusa: egy újságíró rendőröket hívott, mert amikor Jakab Elemérrel készített egy interjút, a hidas képviselőnek nem tetszettek a kérdések, ezért elvette a zsurnaliszta készülékét és távozott vele. Jakab provokációról beszél.