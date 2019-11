Kiszivárgott, mennyiért bérelt luxuslakást Fico a Bonaparte komplexumban

Sajtóértesülések szerint Fico már szeptemberben kiköltözött az adócsalás miatt ötéves letöltendő szabadságvesztésre ítélt Ladislav Bašternák vállalkozótól bérelt lakásból.

A Bašternáktól elkobzott vagyon felszámolását felügyelő biztos, Lenka Ivanová a Trend magazinnak megerősítette, hogy Fico bérleti szerződése október 31-ével lejárt.

Ivanová megerősítette, hogy a Smer elnöke az utolsó 6 hónapban összesen 15 900 eurót fizetett a lakás bérléséért, ami azt jelenti, hogy

a havi bérleti díj 2650 euróra tehető.

Ficót az elmúlt időszakban többször is szembesítették a ténnyel, hogy egy adócsaló lakásában él. Ezt követően többször is megígérte, hogy elköltözik: legelőször 2017 februárjára ígérte, de a költözésre végül csak idén ősszel került sor. A lakókomplexum előtt az ellenzék többször is tüntetéseket szervezett.



(DenníkN)