Visszatér a Rage Against the Machine!

2020 tavaszán újra összeáll a kultikus alternatívrock-zenekar, a Rage Against The Machine - írja külföldi forrásokra hivatkozva az Index. A hírt már a zenekar munkatársa, Wayne Kamemoto is megerősítette.

A képet, amely most a rageagainstthemachine Insta-oldalon jelent meg (egyébként ez az első kép), már a gitáros, Tom Morello is megosztotta néhány napja, a turnéidőpontok azonban csak most olvashatóak:

