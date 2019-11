Kočner rájött, miért olvasgatják a bírók az üzeneteit. Keresd a politikát!

Marian Kočnernek nincs ínyére, hogy a Threema nevezetű applikációból úgy olvasgatnak fel a bírósági tárgyalásán, mint valami felolvasóesten. De a markízás hamis váltók ügye idáig fajult, hogy a hatóságok által megkaparintott titkosított üzenetváltások viszik a prímet a hétfői tárgyalási napon is, miután a zűrös nagyvállalkozó lánya elmondta a magáét a bíróságon.

Kočner hangot is adott annak, mennyire nem békült ki azzal a gondolattal, hogy csak úgy olvasgassák szabadon az üzeneteit a bírók és a vádat képviselő ügyvédek. "Megtudtunk mindenfélét ebből a kommunikációból, amelyik eddig senki által nem lett megerősítve (a hitelessége), egyik bírósági szakértő által sem. Ez egy állítólagos kommunikáció, amelyik egy senki által nem ismert módon előkerült telefonból lett kinyerve" - így Kočner.

"Nem is értettem egészen, hogy a múltkori tárgyaláson miért olvasták fel ezeket az üzeneteket, amelyekből nem tudtunk meg semmit, de amikor este megnéztem a híreket, világossá vált számomra és meggyőződésem, hogy a szlovák parlament alelnökének leváltása miatt történt mindez, ami ezen a héten fokozódni fog." - folytatta a nagyvállalkozó, akit most még "csak" a hamis váltók ügyében faggatnak a bírók. Mint az ismeretes, Kočnert Kuciak meggyilkolásának kitervelésével is megvádolták.

"Amit ma megtudtunk, az a bírók és az igazságszolgáltatás botrányba keverése,... és az egész mögött politikát látok." - tette hozzá Kočner.

Mindezt a bíróság elutasítja. Emil Klemanič, a tárgyalás bírói szenátusának vezetője megjegyezte: "engem tényleg nem érdekel a törvényhozás alelnöke, csak hogy világos legyen. Számomra teljesen mindegy, hogy ma valakit leváltanak-e." Mindez azzal összefüggésben hangzott el, hogy a parlamentben lezáratlan téma a törvényhozás alelnökének, Martin Glváčnak a leváltása.

A bírósági tárgyaláson Kočner több bíróval folytatott üzenetváltását olvasták fel, köztük az azóta sarokba állított Vladimír Sklenkával. Egy ilyen SMS-ben az is elhangzik, ahogy egymást leistenezik. Sklenka több ízben kért tanácsot az üzletembertől, melyik ügyben miként járjon el. Ők ketten 2017 novemberétől egészen 2018 májusáig vagy 6 ezer SMS-t váltottak egymással. A Bírói Tanács fegyelmi testülete október végén fel is függesztette Sklenkát tisztségéből.