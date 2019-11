90 ezer nézőt várnak a Wembley-be az angol-német női futballmeccsre

Női labdarúgó-találkozón a világcsúcsot az 1999-es világbajnoki döntő tartja: a pasadenai Rose Bowl stadionban 90 185 néző látta, amint a házigazda amerikai válogatott 0-0-s végeredmény után tizenegyes-párbajban jobbnak bizonyult a kínai csapatnál.

Európában a rekord egy angol-német válogatott találkozó: 2014 novemberében 55 ezer néző váltott jegyet a londoni Wembley Stadionba a 3-0-s vendéggyőzelemmel végződött barátságos összecsapásra.

