Adócsalásért ítélték el a közkedvelt szlovák színészt!

Augusztus 15-én emelkedett jogerőre a vádalku, melyet Koleník az ügyészséggel kötött. Ennek fejében elismerte bűnösségét, és 10 ezer eurós pénzbírságot kellett kifizetnie. Amennyiben a pénzt nem fizetné ki, 4 hónapra börtönbe kellene vonulnia - közölte Ján Adamčiak bírósági szóvivő.

A Nový Čas már 2016-ban is írt róla, hogy Koleník szembe került a törvénnyel. Egy olyan ügyben merült fel a neve, mely során 15 ezer eurót kitevő törvénytelen meggazdagodást vizsgáltak.

A pénzügyőrség bűnügyi hivatala vizsgálta az esetet, Koleník pedig közölte, hogy amint fény derült a könyvelésben fellelt hiányosságokra, lecserélte a könyvelőjét.

Koleník 2004-től a Szlovák Nemzeti Színház társulati tagja. Közkedveltségét az is mutatja, hogy 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben is elnyerte a legnépszerűbb színésznek járó OTO-díjat, a Telkáč roka online ankét során pedig 2011-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben is az év színésze lett. Jelentős színházi szerepei mellett sokan ismerhetik a Panelák, a Keby bolo keby, a Kriminálka Staré Mesto, az Oteckovia c. sorozatokból, vagy a szlovák viszonyok közt mérföldkőnek számító Za sklom c. bűnügyi szériából.

(Čas.sk)