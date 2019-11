Civil kezdeményezésre nagymegyeri nyugdíjasok öltöztetik fel az újvári kórház koraszülött osztályát

Balázs Péter nagymegyeri független önkormányzati képviselő közvetítésével jött létre a találkozó Janits Erzsébet komáromi civil, illetve a nagymegyeri nyugdíjasklub Lőrincz Judit által vezetett varró szakköre között.

Janits Erzsébet saját elmondása szerint évek óta foglalkozik azzal, hogy kézimunkával előállítható kisebb-nagyobb tárgyakkal, eszközökkel segítse a a gyerekeket, többnyire civil szervezeteken vagy kórházakon keresztül. Lányai kezdeményezésére kezdett el ezzel hobbiként foglalkozni, mivel ő maga pénzügyi területen tevékenykedik.

„Bekapcsolódtam ebbe az ún. polip programba, melynek az a célja, hogy koraszülött, illetve beteg kisbabákat látnak el horgolt polipokkal. Kicsiben pedig már más módon is segítettem az újvári kórháznak, de szerettem volna, ha ez valamilyen nagyobb formában is sikerül, ezért szólítottam meg több nyugdíjas klubot is” – fogalmazott megkeresésünkre.

Végül egyelőre a nagymegyeriekkel sikerült kapcsolatba lépnie olyan módon, hogy annak már eredménye is lett. „Szeptemberben egy hagyományos ételek készítését célzó nyugdíjas klubnapon találkoztunk. Megragadta őt az, hogy 5 éve különböző dolgokat csinálunk a klubban kézimunkával. Az utóbbi évben már mi is rájöttünk, hogy olyan dolgokat már nem tudunk készíteni, amire nekünk van szükségünk, és így jött nálunk is az az ötlet, hogy jótékonykodjunk. Ezután óvodáknak készítettünk különböző dolgokat, és ekkor találkoztunk Erzsikével is” – mesélte immár Lőrincz Judit, a nyugdíjasklub egyik szakkörének vezetője.

Janits Erzsébet felajánlotta, hogy minden szükséges anyagot megvásárol, az érsekújvári kórházzal pedig egyeztetett arról, hogy mire volna szükség, amit a nyugdíjas klub hölgyei meg tudnának varrni.

„Az osztályon gyakori, hogy 700 grammos babák fekszenek. Ezt nagyon nehezen viselik az anyukák is, akik csak azt látják, hogy a babájukból mindenféle csövek lógnak ki. Sokat kell foglalkozni az anyukákkal is, és ha sikerült barátságosabb környezetet kialakítani az osztályon, azt az ő közérzetükön keresztül a baba is megérzi. Így jött az ötlet, hogy akkor mesés anyagokból varrnának az osztály számára különböző eszközöket – én megvásároltam Lőrincz Juditka segítségével, ő pedig megszervezte a csapatot”

– hangsúlyozta.

Balázs Péter ehhez hozzátette, véleménye szerint már csak azért is pozitív ez a kezdeményezés, mivel ezen keresztül a nyugdíjasok is érzik, hogy szükség van rájuk, ami a lelkiállapotukat javítja.

Az anyagokból ezt követően Lőrincz Judit elmondása szerint mintegy

80 kispárnát, 60 kislepedőt, 12 baldachint, 13 inkubátortakarót, továbbá kiskesztyűket, kissapkákat és szívecskepárnákat varrtak, utóbbiakat már abból az anyagból, ami megmaradt volna.

Van egy különleges apropója is a kezdeményezésnek: november 17. a koraszülött babák világnapja.

„Ezúton is szeretném megköszönni Lőrincz Juditka és a hölgyek hozzáállását, mert nemcsak megvarrták ezeket a dolgokat, de a kezdetektől fogva nagy örömmel vágtak neki és javaslatokat is tettek. Annyi dolgot varrtunk az újvári koraszülött osztálynak, hogy abból az egész osztályt többszöri cserével is fel tudják öltöztetni.

Csütörtökön átadtam számukra a varrott dolgokat, hogy koraszülöttek világnapjára ki tudják azokat fertőtleníteni és az egész osztályt egy nagy gyerekszobává tudják átalakítani”

– húzta alá Janits Erzsébet, majd hozzátette, hogy a megvarrott dolgokból, főleg a sapkákkal és a kesztyűkkel két további kórházat is segíteni tudnak.

Az akciónak pedig folytatása is lesz. „Úgy néz ki lesz érdeklődő a továbbiakban is. Beszéltem a galántai nyugdíjasklub vezetőjével és ők is bekapcsolódnának, másrészt szeretnék más szponzorokat is bevonni, mivel anyagilag sem egyszerű biztosítani a hozzávalókat” – fejtette ki. Emellett célja az is, hogy az idős korosztályt más programokon keresztül is összehozza a gyerekekkel.

Lőrincz Judit is megerősítette, hogy a jövőben, várhatóan a következő évben is folytatják az együttműködést.

Ilyen egyszerűen össze lehet kapcsolni több korosztályt, hogy kiderüljön, mindenkinek szüksége van a másikra.

(SzT)