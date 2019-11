Kifogásolják a somorjai lakosok a nemrégiben elfogadott új utcaneveket

Mint ismert, Somorja városa a nyár folyamán szólította fel a lakosokat, hogy tegyenek javaslatokat az újonnan kialakított Labyrint lakópark utcáinak elnevezésére. A somorjai Labyrint lakópark a Lidl bevásárlóközpont mögötti, 11 hektáros területen található. Összesen 155 családi ház megépítését tervezik itt, több mint hatszáz embernek biztosítanának lakóhelyet, 310 autónak pedig parkolóhelyet.

A képviselő-testület kulturális bizottsága a nyári ülésen azt a feladatot kapta, hogy hozzon létre javaslatot a somorjai Labyrint lakópark utcáinak elnevezésére. A szeptemberi ülésen Orosz Csaba polgármester elismerte, és sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy későn kapták meg az érintett lakóktól származó javaslatot, és már nem tudták azt teljes mértékben figyelembe venni.



Orosz Csaba

„Felmerült a kérdés, hogy szükség van-e ilyen változásra. Úgy gondoltuk, hogy igen, mert fontosnak tartottuk, hogy emléket állítsunk városunk jelentős történelmi részeinek, dűlőinek, majorjainak, illetve megőrizzük egykori somorjai lakosaink és Somorjához kapcsolódó személyiségek neveit, akik valamilyen módon tettek a város fejlődéséért” – hangsúlyozta a szeptemberi ülésen Varju Péter, a kulturális szakbizottság elnöke, és hozzátette, amellett, hogy az utcanevek megfeleljenek a vonatkozó határozatnak, szem előtt tartották az augusztus 16-ig beérkezett lakossági javaslatokat.



Varju Péter

Ezek alapján az új lakópark utcáit a következőképpen nevezték el:

1. Gancsházi utca (Gančházska ulica)

2. Becskedi utca (Becskedská ulica)

3. Bodza utca (Bazová ulica)

4. Kunszt Károly utca (Ulica Károlyho Kunszta)

5. Az ötössel jelölt szakasz az Őszirózsa utca (Astrová ulica) folytatása, a hatossal jelölt pedig a Gabona utca (Obilná ulica) folytatása.

Már a szeptemberi testületi ülésen is kifogásolta egy helyi lakos a választott utcaneveket. Simon Péter, a város építészeti, területfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi szakosztályának főosztályvezetője akkor azt mondta, az egész területet egy koncepció alapján próbálták megnevezni, és szem előtt tartották, hogy például milyen növényeket tudnak majd ott kiültetni. „Mi, ott lakók létrehoztunk egy javaslatot, megbeszéltük egymás közt és javasoltunk utcaneveket. Ezeket nem fogadták el, majd megjelent a mostani javaslat. Erre petíciót adtunk be, mert szerettük volna, hogy ha mégiscsak figyelembe veszik a javaslatunkat. A mostani megoldás koncepciómentes, mert keveri a növényeket és a helyszínneveket, másrészt pedig nehezményezzük, hogy miért nem vették figyelembe az ott élők javaslatait” – tette hozzá.

A csütörtöki testületi ülésen ismét hangot adott nemtetszésének egy érintett lakos, Pogány Lajos, aki azt kifogásolta, hogy az utcanevek közt vannak nehezen kimondható nevek is, ez pedig több helyzetben is megnehezíti az ott élők dolgát. Ha például szlovákul hivatali érintkezésben kell elmondaniuk az utcanevet, akkor azt a lakos szerint egészen biztosan csak betűzéssel értik majd. Ilyen lehet például a Becskedi utca, amely szlovákul Becskedská ulica.

Orosz Csaba polgármester az észrevételre reagálva elmondta, pár nappal azután, hogy elfogadták a javaslatot, többen is jelezték, hogy nem tudnak azonosulni a döntéssel. „Ennek volt egy folyamata, voltak külső javaslatok is. A kulturális bizottság döntést hozott, szavaztak a képviselők, nekem pedig nem is volt más lehetőségem, mint elfogadni a javaslatot és a döntést. Valóban vannak jogos érvek, ez nézőpont kérdése” – fűzte hozzá a polgármester.

A kulturális bizottság elnöke, Varju Péter elmondta, ami a jövőt illeti, a későbbiekben szeretnék egy előre meghatározott kritériumrendszer alapján elnevezni az utcákat. „Amennyiben viszont a döntésünknek nincs erkölcsi vagy jogi akadálya, szeretnénk kitartani amellett, ami elfogadtunk” – tette hozzá a bizottság elnöke, a polgármester pedig megjegyezte, nem tartja kizártnak, hogy a jövőben visszatérnek ehhez a témához.



(fl, CsA)