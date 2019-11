IDŐJÁRÁS: Ma még jó idő van ahhoz képest, ami vasárnap jön

ÉJSZAKA:

Felhős, borult időnk lesz éjjel, több helyen csapadékkal, szitáló esővel, 1600 méterrel a tengerszint felett már hózáporokkal. A hőmérséklet 7 és 2 fok közé esik vissza, kivéve a keleti, délkeleti országrészt, ahol 9 foknál nem lesz hidegebb.

VASÁRNAP:

A szombatihoz hasonlóan borús, csapadékos időjárásra van kilátás, csak ehhez még hozzájön az erősödő szél és a hideg is. Az ország nagy részén esni fog, helyenként kiadósabb mennyiségű csapadékot is kaphatunk a nyakunkba. Ma még sok helyen meghaladja a hőmérő higanyszála a 10 fokot, holnap ez már kevésbé lesz jellemző, legfeljebb délkeleten, keleten. Az ország nagy részén legfeljebb 9 fok lesz, erre számítsunk a Csallóközben is. Az ország nyugati felében északnyugati szél lesz jellemző, keleten pedig még déli, a széllökések erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát is.

(SHMU)