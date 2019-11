Arra számít az atomnagyhatalom, hogy Iránnak soha nem lesznek nukleáris fegyverei

Oroszország tudja, hogy Iránnak nincs atomfegyvere, és reméli, hogy nem is lesz - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Moszkvában egy, a nukleáris energiával és fegyverek leszerelésével, illetve elterjedésük megakadályozásával foglalkozó konferencián szombaton.

Mint mondta, Moszkva arra számít, hogy a teheráni vezetésnek soha nem lesznek is nukleáris fegyverei. "Ebből a célból a nemzetközi közösség megbízható nemzetközi jogi rendszert és jogi mechanizmusokat alkotott" - mutatott rá Rjabkov. "Meggyőződésünk, hogy nincs más út, csak a 2015-ben megkötött megállapodás következetes és célirányos megvalósítása" - húzta alá az orosz diplomata a teheráni vezetés nukleáris programját korlátozni hivatott atomalkura utalva. "Ez az egyetlen módja az atomalku életképessége fenntartásának, illetve megmentésének" - hangsúlyozta Rjabkov.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes a konferencián ugyanakkor arról beszélt, hogy Teherán az elkövetkező hónapokban kiléphet a többhatalmi megállapodásból, ha az Egyesült Államok nem talál megoldást az egyezség körül kialakult válság rendezésére. "Úgy gondolom, van még egy évünk az amerikai elnökválasztásokig. Ha azonban nem találnak megoldást a közelgő hónapokban a JCPOA-ra (2015-ös többhatalmi atomalku) és arra a válságra, amelyben most vagyunk, úgy vélem, elérkezünk a kilépés pillanatához" - hangoztatta Aragcsi. Az iráni diplomata egyben kiemelte, hogy országa attól függetlenül fogja alakítani politikáját, hogy ki került 2020-ban a Fehér Házba. Aragcsi rávilágított arra is, hogy Oroszország és Kína közbenjárása nélkül Irán már hónapokkal korábban kilépett volna az atomalkuból. Moszkvát és Pekinget Irán nagyszerű partnereiként méltatta, akikkel az iszlám köztársaság a többi között kereskedelmi-gazdasági szférában is fejleszti kapcsolatait.

Az Iráni Atomenergia-ügynökség (AEOI) szóvivője szombaton közölte, hogy az iszlám köztársaság több mint négy év után újrakezdte az urándúsítást a fordói atomlétesítményben, ahol 4,5 százalékos dúsítású uránt fognak előállítani. Kijelentette: megvannak a képességeik arra, hogy 60 százalékra dúsítsanak uránt. Ez jóval meghaladja a civil felhasználásra szánt szintet, de még elmarad az atomfegyver előállításához szükséges 90 százalékos tisztaságtól.

Donald Trump amerikai elnök tavaly májusban felmondta a megállapodást arra hivatkozva, hogy Teherán nem tartja be kötelezettségvállalásait. Az Egyesült Államok a korábban felfüggesztett szankciókat is újra életbe léptette. Egy évvel később az iszlám köztársaság bejelentette, hogy fokozatosan újraindítja az atomalku korlátozta nukleáris tevékenységeit, ha a nemzetközi szerződés többi részese nem ellensúlyozza az amerikai szankciók negatív hatásait.

MTI