Attól tartanak az annamajori új házak tulajdonosai, hogy fejükre hullik a plafon, az építő felszívódott!

A Nové Milko Jeden nevű projekt keretén belül épített házak tulajdonosai a beázott, penészes plafonok miatt reklamálnak, némelyiküknél már szinte mállik a plafon, olyan rossz minőségben készítették el a tetőt.

Korábban az ingatlanfejlesztő azt ígérte nekik, hogy kijavítják a hibákat, csak várják a szakvéleményt, hogy hol is van rá szükség.

A Markíza megkérdezte az egyik lakost, akinek már el kellett költöznie az új házában uralkodó áldatlan állapotok miatt. Hasonló körülmények közt élnek a szomszédok is. Egy másik lakó arról számolt be, hogy minden helyiségben található folt a plafonon. Egy következő pedig arról, hogy az egyik szobában nem tudta kinyitni a plafon hibái miatt a szekrényt, asztalost kellett hívnia. Egy páraelszívó berendezés néhány óra alatt több liter vizet gyűjtött be az egyik lakásban.

A tulajdonosok csoportosan írtak emailt az építőnek, de a válasz csak annyi volt, hogy oldják a helyzetet. "Ez megy már féléve" - fogalmazott Michal.

Miután újra keresték az illetékeseket, már nem sikerült őket elérniük sem telefonon, sem emailben.

Peter Chrašč ügyvéd szerint dokumentálni kell a hibákat és azonnali reklamációt kell benyújtani a cég ellen, amelynek így 30 napja volna arra, hogy válaszoljon, majd helyreállítsa a hiányosságokat. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor szakértővel kell felbecsültetni a kár mértékét. Ezt követően pedig bírósághoz lehet fordulni.

Az ügyvéd találkozott már olyan esetekkel, ahol a reklamációt azért halogatják, mert közben az építő cég megszűnik, és képtelenség behajtani az okozott kárt. A fejlesztők egyébként is minden külön projektre új céget hoznak létre, időnként pont emiatt.

(Tvnoviny.sk)