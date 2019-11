Az első magyar asztronauta Komáromban!

Minek köszönheti, hogy végül ő lehetett a kiválasztott? Hogy lehet felkészülni egy ekkora utazásra? Fizikailag, vagy szellemileg volt megterhelőbb ez a hatalmas kaland? Mi jutott eszébe a kilövés pillanatában? Mennyire súlyos gondolatok születnek a súlytalanság állapotában? Félt-e bármitől is ez alatt a nyolc nap alatt? Odafent átértékelődik-e bármi is odabent? Az egyetlen magyar, aki járt az űrben a Kikötő – Polgári Szalon novemberi rendezvényén.



Vendég: Farkas Bertalan, az első magyar asztronauta, vadászpilóta, űrkutató

Házigazda: Bödők Gergely, történész



2019. november 25., hétfő, 18.00

Komárom, Rév – Magyar Kultúra Háza



Az esemény látogatóinak felajánlásait (jelképes 1 euró=300 forint), vagy tetszés szerinti adományát ezúttal is jótékony célra ajánlják fel. Ezúttal a Corvus Csillagászati Egyesület munkáját szeretnék támogatni. Készülnek három kvízkérdéssel is! A leggyorsabb helyes válaszadókat egy-egy vendégükhöz kapcsolódó ajándékkal jutalmazzák.



