Serie A - A lecserélt Cristiano Ronaldo a meccs vége előtt hazament, de edzőjét ez nem zavarja (VIDEÓ)

Az olasz Sky felvételén az látszott, hogy a portugál támadó borús tekintettel hagyja el a pályát, amikor Paulo Dybala beállt a helyére, néhány szót odavetett a cserepadnak, majd közvetlenül az öltözőbe vonult. A csatorna értesülése szerint pár perccel a mérkőzés zárulta előtt elhagyta az arénát.

