"Kočneres" bírók, mutassátok a pénztárcátokat! Avagy a fejétől bűzlik itt valami?

A tanács most a vagyonbevallások alapján értékeli ki, egyes bírók hogyan szerezhették a vagyonukat. Ugyanakkor a testület elnöke, Praženková is egy aránylag drága ingatlanban lakik, amit két éve adtak át hivatalosan. A vártól nem messze található komplexumban nem csak egy lakása van az elnök asszonynak, hanem két kocsibeállója is és két tárólóhelysége. Ezt az ingatlant Praženková még 2015-ben foglalta le, befizetve az akkor előírt 90 ezer eurót, amit 2017-ben vehetett át. A lakás ára 448 ezer euró, amire jelzáloghitelt és még egy kiegészítő hitelt vett fel, ami elég merész befektetési vállalkozás volt, tekintve, hogy akkor Praženková még nem volt a tanács vezetője. A 2015-ös vagyonbevallása alapján évi 37 ezer eurót keresett tisztán.

Praženková a napokban egy speciális öttagú bizottságot hívott össze, amelyik testület feladata, hogy megvizsgálja néhány bíró sajtóban megjelent gyanús vagyonosodását. Ez a testület már fel is szólított néhány bírót arra, hogy pontosítsa a nyilatkozatukban szereplő adatokat. A bírói tanács irányítója jelezte, ha a gyanús meggazdagodásokra nem érkezik megnyugtató magyarázat, akkor Gál Gábor igazságügyi minisztert felkérheti, hogy indítson fegyelmi eljárást az érintett bírók ellen.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jankovská Kočnerral arról is levelezgetett, hogy kell neki egy luxuslakás a pozsonyi vár tövében. Jankovská testvére, a szintén bíróként dolgozó Andrea Haitová egy egymilliós villában lakik, amit hivatalosan a barátja bérel közel havi 4 ezer euróért.

(sme.sk)