Már a sokat látott ügyvédek is morognak a kočneres praktikák miatt

Négy panaszt nyújtott be az Szlovák Ügyvédi Kamara (SAK) a Marian Kočner által folytatott kommunikációval kapcsolatban, aki a Threema alkalmazáson keresztül váltott üzeneteket az ügyvédjével, Marek Parával is.

A panaszokat az ügyvédi kamara hivatala a kamara ellenőrző bizottságához címezte, és a kifogásolt üzeneteket a markízás váltóhamisítással és az igazságszolgáltatás akadályozásával kapcsolatos ügy főtárgyalásán olvasták fel.

„Elfogadhatatlan, hogy az ügyvéd szervezze és befolyásolja az ügyésszel szembeni fegyelmi és büntetőeljárásokat, és megpróbálja lejáratni az ügyészt. Elfogadhatatlan, hogy a bíró helyett az ügyvéd írja a határozatokat” – áll az ügyvédi kamara állásfoglalásában. A dokumentum szerint megengedhetetlen az ügyvédi titoktartás és az előírások megszegése, mert ezzel komoly csorba esik „az ügyvédi hivatás becsületén és hírnevén”.

Nem nevez meg a kamara egyetlen ügyvédet sem, és hangsúlyozza, nincs a birtokában a Threema-üzenetek leirata, csupán a sajtóban megjelent információkra reagál. Megjegyzi azt is, hogy az ügyvéd ellen is indulhat fegyelmi eljárás, pénzbírságot szabhatnak ki rá, és ki is zárhatják a kamarából.

Értesülések szerint Marian Kočner a Threema alkalmazáson keresztül kommunikált az ügyvédjével, Marek Parával is.

TASR