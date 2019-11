Anyagilag is segíti a minisztérium a buszbalesetben elhunytak hozzátartozóit

Csütörtök reggel szociális segélyközpontot nyitottak Kolonban (Kolíňany). Itt nyújtanak segítséget a tragikus autóbalesetben érintetteknek – tájékoztatott Ján Richter (Smer-SD) munkaügyi miniszter, és hozzátette, a humanitárius alapnak köszönhetően anyagiakkal is segíteni tudja az elhunytak hozzátartozóit a tárca.

„Kolon polgármesterével konzultáltunk a segélyközpont megnyitásáról. A központot a koloni községházán nyitottuk meg, a gímesieket (Jelenec) is ide várjuk” – mondta Richter. Elmagyarázta, hogy a központban a munkahivatal és a szociális biztosító munkatársai várják az embereket, gyermekvédelmi szakemberek és gyermekpszichológusok is a segítséget kérők rendelkezésére állnak. Richter közölte, hogy családsegítő szakemberek is dolgoznak a központban.

A miniszter elmondta, a humanitárius alapból ilyen esetekben 800 eurós támogatás is nyújtható, ezt is a központban lehet igényelni.

Richter hozzátette, a nyitrai munkahivatal igazgatóját is megkérte, hogy a hivatal segítsen a temetéseknél, vagy bármi másban, amire szükség lehet az érintett településeken.

A szerdán, az I/65-ös aranyosmaróti úton, Malánta közelében történt baleset az egyik legnagyobb tragédia az ország történetében. A baleset 12 halálos áldozatot követelt, 15 ember megsérült. Egy utasokkal teli autóbusz és egy teherautó ütközött. Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő korábban hazautazott Ciprusról. A pénteki (november 15.) napot nemzeti gyásznappá nyilvánították. 8-től 20 óráig félárbocra engedik a lobogókat.

TASR