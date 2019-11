Eb-selejtezők - Finnország több mint 80 évet várt a sikerre

A finn labdarúgó-válogatott fennállása során először jutott ki világ- vagy Európa-bajnokságra, és a pénteki történelmi sikerhez Antti Rinne miniszterelnök is gratulált.

"Oh Finnország, oh Finnország, oh Finnország végre kijutott a férfi labdarúgó-bajnokságra!"

- írta többek között a kormányfő.

A nemzeti csapat közösségi médiafelületén az olvasható:

"Erről álmodtuk egészen 1938 óta, amikor is először játszottunk selejtezőt a vb-re. Generációk álma vált valóra, és a jövő nyáron egész Finnország úgy fog ünnepelni, mint előtte sosem."

A finnek az első két vb-re nem jelentkeztek, az 1938-as torna kvalifikációján viszont - mint azóta valamennyi vb-, illetve Eb-selejtezőn - elbuktak. A Liechtenstein elleni győzelemmel viszont eldőlt, hogy ott lehetnek a 2020-as kontinensviadalon.

A csapat sztárja, az angol Norwich Cityben légiós Teemu Pukki - aki kétszer is eredményes volt a pénteki 3-0-s diadal alkalmával - pezsgőt bontott, és mindenkit lelocsolt az öltözőben. A Pukki Party - ahogy a helyiek nevezik - Helsinki belvárosában folytatódott hajnalig.

A szomszéd svédek is kijutottak pénteken az Eb-re, miután 2-0-ra győztek Romániában. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a magyar válogatott kedden nem nyer Walesben, és nem szerzi meg a továbbjutást érő második helyet, a Nemzetek Ligájában elért eredménye alapján márciusban így is pótselejtezőt játszhat. A tavaly vb-negyeddöntős svéd válogatott sorozatban hatodik kontinensviadalára készülhet.

A finneket is felvonultató csoportban az olasz válogatott már korábban kiharcolta az Eb-részvételt, és a Bosznia-Hercegovinában aratott 3-0-val megszakítás nélkül tizedik győzelmét aratta, amire korábban még nem volt példa. Az első kilences sikerszéria még 1938/39-ben fordult elő.

A 2020-as Eb-t 12 ország egy-egy városában, köztük Budapesten rendezik.

(MTI)