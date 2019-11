A fociszombat eredményei: Taroltak a szentmihályfaiak Izsapon

Az AG Sport (VI.) ligában a szentmihályfaiak gólarányt javítottak Izsapon. A nagymagyariak két ízben is vezettek Szapon, ám a hazaiak a második félidőben hét perc leforgása alatt fordítottak, s otthon tartották a pontokan. Ezzel az is eldélt, hogy a felső-csallóköziek sereghajtóként zárték a fociőszt. Döntetlennel ért véget azegykor felsőbb osztályban is megfordult riválisok nyékvárkonyi erőpróbája.

Eredmények:

Nyugat-szlovákiai Tipos III. liga, 15. forduló:

Pov. Bystrica–Nagyölved 1:1 (1:0), g.: Gajdošík (32.), ill. Peseky (82.).

AG Sport (VI.) liga, Dunaszerdahely, 15. forduló:

Izsap–Szentmihályfa 0:5 (0:3), g.: Döme (21., 52.), Bíró (24.), Sátor (39., 61.).

Nyékvárkony–Diósförgepatony 1:1 (0:1), g.: Kósa Dávid (49.), ill. Daniel (44.).

Szap-Csiliznyárad–FK Nagymagyar 4:2 (1:2), g.: Csicsai (9.), Jakus (70., 75.), Tóth (77. – 11-esből), ill. Rigó István (6.), Horváth (11.).

