Kiállítás kicsit másképp, avagy diákcégek a porondon

A kétnapos rendezvényen kiállító cégeknek, amelyeket negyedik évfolyamos diákjaink hoztak létre, alkalmuk nyílt arra, hogy megmutathassák szakmai felkészültségüket a nagyközönségnek. A kiállítás látogatói – köztük iskolánk tanulói, továbbá a nyitott napok alkalmából iskolánkba látogató jövőbeli diákjaink, illetve minden kedves érdeklődő – megtekinthették az egyes cégek arculatát tükröző, igényes és változatos módon kivitelezett standokat, az aprólékosan kidolgozott termékkatalógusokat, a reklámtárgyak és ajándékok széles palettáját, és nem utolsó sorban a vállalatok és termékeik számítógépes bemutatkozását.

A kiállításon, amely egyúttal verseny is volt, a hazaiakon kívül külföldi diákcég is részt vett. Komoly felelősség hárult a szakmai zsűrire, hogy minden szempontot figyelembe véve értékelje a kiállítók teljesítményét. A szakmai bizottság (Nagy Tímea magánvállalkozó, Jankó Anikó mérnök-szaktanár és Bittera Klára angol szakos nyelvtanár) a következő szempontokat vette figyelembe:

- a standok igényességét és esztétikai színvonalát;

- a katalógusok színességét és tartalmát, a reklámtárgyak ötletességét és eredetiségét;

- a diákok kommunikációs képességét magyar, szlovák, illetve angol nyelven.

A Fődíjat (The Best Practice Firm) az I - HOME, s.r.o. diákcég nyerte, így iskolánkat a Győrben sorra kerülő Tanirodák Nemzetközi Kiállításán ennek a csapatnak a tagjai képviselik majd. Természetesen mindegyik stand igyekezett valamilyen módon felhívni magára a figyelmet, ötletességüket, eredetiségüket a zsűri külön jutalmazta. A szlovák nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in Slovak) Haver Márta a CANDYLAND s.r.o. képviselője lett. A magyar nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in Hungarian) címet Barta Viktória a I - HOME, s.r.o. tagja nyerte el, az angol nyelven legjobban értékesítő diák (The Best Representative in English) pedig Csicsay Anikó volt, aki a EkoZoo, s.r.o. csapatát erősítette. A legjobb ötletgazda (The most creative firm) díjat a CANDYLAND, s.r.o. kapta. A legjobb stand (The Best Stand) díjnak a I - HOME, s.r.o. örülhetett, míg a közönségdíjat (The Award of the Public) a EkoZoo, s.r.o. nyerte el.

Gratulálunk! Gratulujeme! Congratulations!

Jankó Anikó - szaktanár