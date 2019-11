Premier League - Lampard ismét az Etihadban, Mourinho debütál a Spurs kispadján

A londoni Kékek vezetőedzője, Frank Lampard visszatér az Etihad Stadionba, ahol a Premier League-pályafutása utolsó szezonját töltötte. A fiatal, 41 éves szakember a döcögős kezdés után az utóbbi hónapokban szárnyal a csapatával, amely az utóbbi hat bajnoki mérkőzését megnyerte, ennek köszönhetően pedig a harmadik helyen áll a tabellán. Tény ugyanakkor, hogy az elmúlt hetekben legyőzött hat ellenfél mindegyike a verhető kategóriába tartozott, és amikor a Chelsea ebben az idényben nagy csapattal találkozott, mindkétszer kikapott (0-4 a Manchester United otthonában és 1-2 a Liverpool ellen, hazai pályán).

A bajnok elleni rangadó tehát jó fokmérője lehet annak, hogy a szezonkezdet óta mennyit sikerült fejlődnie Lampard együttesének. A Manchester City számára nem igazán jött jól a nemzetközi szünet, miután szűk két hete kikapott az éllovas Liverpool vendégeként, és azóta nem volt alkalma javítani. Az Anfield Roadon elszenvedett vereség után Joseph Guardiola gárdája már kilencpontos hátrányban van a Vörösökkel szemben, azaz többször nem nagyon hibázhat, ha versenyben akar maradni az újabb bajnoki címért. A Chelsea elleni összecsapás tétje tehát óriási. Az előző idényben a City 6-0-ra kiütötte a londoniakat a két csapat manchesteri mérkőzésén.

A forduló szombati nyitómeccsét a West Ham United otthonában, a London Stadionban rendezik: a tanítványait az előző szezonban Bajnokok Ligája-döntőbe vezető Mauricio Pochettinót váltó José Mourinho itt debütál majd a Tottenham Hotspur kispadján. A portugál szakembert decemberben menesztették a Manchester Unitedtől, most tér vissza a Premier League-be, és erre az alkalomra nem is kívánhatott volna kellemesebb ellenfelet. Bár a Spurs csak a 14. a tabellán és január óta nem nyert idegenbeli bajnokit, a 16. West Ham még nála is gyengébben teljesített ebben az idényben, ráadásul hat mérkőzés óta nyeretlen a PL-ben, így a Tottenham szempontjából ideális ellenfélnek tűnik arra, hogy megszakítsa negatív sorozatát.

A veretlenül éllovas Liverpool a Crystal Palace otthonában folytathatja menetelését, míg a második Leicester City a Brighton vendégeként nyújthatja ötmeccsesre győzelmi szériáját. Az újoncként meglepetésre ötödik Sheffield United a Manchester Unitedet fogadja az egyetlen vasárnapi találkozón.

(MTI)