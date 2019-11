Vízgazdálkodási intézkedéseknek köszönhetően újra életre kel a szlovákiai Amazonas

A Duna Pozsony és Kolozsnéma közötti szakaszát a múltban folyóágak, mocsarak, láposok és erdővel borított szigetek szövevénye határolta. Ezért is nevezték ezt a területet a szlovák Amazonasnak. Természetvédőknek és vízgazdálkodási szakembereknek most sikerült befejezniük a térség egyedülálló revitalizációját, mely kedvező hatással lesz az egész Dunamente élővilágára. Sólymos László miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi miniszter ma személyesen is a bejárta a helyszínt.