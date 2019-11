Folytatódik Krasznahorka várának felújítása

A SZNM előkészítette a szükséges dokumentációt, és a területrendezési terv jogerőre emelkedését követően, decemberétől megkezdődik az engedélyeztetési eljárás, amely előreláthatólag 2020 márciusában lezárul. Ezután kezdődnek az építkezési eljárások, amelyek legkésőbb 2020 októberében zárulnak le.

A SZNM elkészítette a közbeszerzési eljárás dokumentációját, amelyet jóváhagyás céljából továbbított a kulturális minisztériumnak. Az eljárások elindításának törvényi feltétele, hogy előbb az építési engedélyezési folyamatoknak kell lezajlaniuk.

„A szerződés aláírását nem csupán formális lépésnek tekintjük. A vár felújítása elképzelhetetlen lenne az önkormányzat segítsége nélkül. A projekt ugyanis nemcsak a vár felújítását foglalja magában, hanem a vár alatti új, bővített parkoló, a közműhálózatok, a műszaki berendezések, a tűzvédelmi rendszerek és az utak felújítását, kiépítését is.

Új illemhelyek és büfék kialakítása is tervben van, ami később Krasznahorkaváralja hasznára válhat“ – mondta Máté Tímea, a krasznahorkai várat is kezelő Betléri Múzeum igazgatója.

Ilyen nagyszabású rekonstrukción még nem esett át a vár. Nem egyszerűen a tűzvész előtti állapot visszaállításáról van szó. A műemléken végzett korábbi (1956–1989), nem szakszerű javítások következményeit is fel kell számolni

„Az eddig elvézett munkák valóban nem látványosak, de az elmúlt másfél év alatt sokmindent sikerült elvégezni, sokat haladtunk.

A szakembereknek sikerült megoldaniuk a menet közben felmerült problémák túlnyomó részét.

Befejeződött a komplex tervdokumentáció elkészítése és megoldódott több műszaki probléma is. Elkészültek a tulajdonjogi eljárásokhoz szükséges iratok, valamint fontos lépések történtek a szerződéses viszonyok rendezése ügyében is. Egy történelmi műemlék felújítása nem egyszerű feladat, figyelembe kell vennünk az olyan szervezetek által meghatározott követelményeket is, mint az UNESCO, az ICOMOS, vagy az ISCARSAH“ – tájékoztatott Branislav Panis, a SZNM főigazgatója.

Az engedélyezési eljárásokkal párhuzamosan eltávolították a várfal körüli törmeléket, a lehullott vakolatot, új habarcsot vittek fel, stabilizálták a középső vár alagsorának boltozatát, a délnyugati torony mennyezetét, megtisztították a felső várat, szigetelték a várkápolna átnedvesedett részeit.

Ha minden a terv szerint halad, Krasznahorka várának alsó és középső részét 2021-ben és 2022-ben megnyithatják a látogatók előtt. Egy évvel később pedig a felső vár felújítása is befejeződik.



TASR