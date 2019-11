A gazdasági minisztérium leváltja a bűncselekménnyel gyanúsított Ján Barczit, a Tipos igazgatóját

„A napokban közöljük a hivatalos indoklást is" - mondta Gogová és hozzátette, a társaság továbbra is a megszokott rend szerint működik, amit az is igazol, hogy csütörtökön összeült az igazgatótanács.

A bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) bírója pénteken dönt a Speciális Ügyészi Hivatal ügyészének javaslatáról, hogy vizsgálati fogságba helyezzék-e azt a két személyt, akiket a Tipos épületében tartott razzia során őrizetbe vettek. Kedden (november 26.) a NAKA nemcsak az igazgatót, hanem Miloš P.-t, az informatikai részleg vezetőjét is letartóztatta.

A rendőrség csütörtökön a közösségi hálón tette közzé, hogy a NAKA pénzmosás ügyében nyomoz. Az ügy károsultja a Tipos.

TASR