Súlyos dzsihadista priusza volt a londoni merénylőnek, mégis szabadon mozoghatott

A 28 éves Usman Khant a rendőrök agyonlőtték, miután két embert megölt és hármat megsebesített a brit főváros pénzügyi negyedében, a Cityben, a London híd északi végénél. A londoni tömegközlekedés szervezéséért felelős városházi cég, a Transport for London (TfL) szombat reggeli tájékoztatása szerint a Temze felett ívelő négysávos London híd - a City és a déli városrész közötti legforgalmasabb közúti átkelő - továbbra is mindkét forgalmi irányban zárva van, több környékbeli utcával együtt.

A Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának nyomozói szombatra virradó éjjel házkutatást tartottak a lelőtt gyanúsított egykori lakhelyén, a középnyugat-angliai Staffordshire megyében. Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője szombati tájékoztatásában közölte, hogy a rendőrség a terrortámadással kapcsolatban más gyanúsítottat nem keres. Basu megerősítette, hogy a késeléses merényletben két ember - egy férfi és egy nő - halt meg, egy férfi és két nő megsérült.

A londoni rendőrség vizsgálata alapján a támadás a Cityben, a londoni halárusok ősi céhének ma már elsősorban ceremoniális célokat szolgáló díszes épülete, a Fishmonger's Hall konferenciaközpontjában kezdődött, és a London hídon folytatódott. Az épületben Learning Together - Együtt tanulni - címmel, a Cambridge-i Egyetem szervezésében büntetőjogi tudományos rendezvény zajlott, amelyen a próbaidőn szabadlábon lévő támadó is részt vett. A rendezvényen a börtönbeli rehabilitációs programok tapasztalatairól volt szó, és a program szerint Usman Khan is a meghívott felszólalók között lett volna.

Khant 2013-ban ítélték jogerősen 16 évi börtönre, azzal a kikötéssel, hogy minimum 8 év letöltése után kerülhet szóba feltételes szabadlábra helyezése. A rendőrségi tájékoztatás szerint azonban Khant már tavaly decemberben szabadlábra helyezték próbaidőre.

A The Times című konzervatív brit napilap szombati értesülése szerint Usman Khan ennek fejében vállalta, hogy folyamatosan elektronikus azonosító és nyomkövető eszközt visel magán.

Khant két társával együtt azért ítélték el 2013-ban, mert a vád szerint az al-Kaida terrorhálózat szimpatizánsaiként egyebek mellett a Londoni Értéktőzsde és angliai pubok ellen terveztek robbantásos merényleteket, illetve dzsihadista kiképzőtábort akartak létesíteni Pakisztánban.

A csoportot a rendőrség és a brit elhárítás (MI5) korábban hónapokig figyelte.

Boris Johnson brit miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy a kormány megváltoztatja a feltételes szabadlábra helyezés büntetőjogi szabályozását.

Johnson péntek este a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: régóta az a véleménye, hogy hibás eljárás az elítélt bűnözők idő előtti szabadlábra helyezése. "Nagyon fontos lenne, hogy erről leszokjunk és kikényszerítsük a veszélyes bűnözőkre, különösen a terroristákra kirótt megfelelő büntetetések végrehajtását" - fogalmazott a brit kormányfő.

