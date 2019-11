Sarkvidéken hajtottak végre első ízben sikeres kísérletet az új orosz hiperszonikus rakétával

A kísérletet november közepén hajtották végre. A hiperszonikus rakétát az olenyegorszi reptérről indított MiG-31K típusú vadászgépről lőtték ki a Vorkutától északkeletre fekvő arktiszi Pemboj gyakorlótéren lévő földi célpontra. A rakéta elérte a hangsebesség tízszeresét.

Az orosz hadseregnek jelenleg csak egy, Kinzsal-rendszerrel ellátott repülőszázada van, és a déli katonai körzetben teljesít szolgálatot. Sarkvidéken még sosem tesztelték ezt a rakétarendszert.

A Kinzsal rakétarendszer kifejlesztéséről - amelyhez a MiG-31K hordozó repülőgép és maga a hiperszonikus rakéta tartozik - először a tavalyi márciusi évértékelő beszédében számolt be Vlagyimir Putyin orosz elnök. Két hónapra rá a május 9-i Győzelmi Napi díszszemlén be is mutattak egy MiG-re szerelt, kétezer kilométeres hatótávolságú Kinzsalt.

A tavalyi márciusi évértékelőjében Putyin más új, egyedülálló fegyverek fejlesztéséről is említést tett, köztük az Avantgard hiperszonikus hadászati interkontinentális rakétarendszerről, egy nagysebességű, nukleáris robbanótöltet hordozására ugyancsak alkalmas víz alatti drónról, illetve nukleáris meghajtású, korlátlan hatótávolságú manőverező robotrepülőgépről. Azt mondta, hogy 2019-2020-ban állítják őket hadrendbe.

