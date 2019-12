Veretlenül telelnek az élen a csallóközkürtiek

A felnőttek mezőnyében egyetlen veretlen, gólerős kollektíva mérlege: tizenegy győzelem és két döntetlen.

„Elégedett vagyok a csapat őszi teljesítményével. Elsősorban a játékosok hozzáállását emelném ki. Az edzéseken zokszó nélkül teljesítenek, minimum tizenhárom kerettag látogatja rendszeresen a gyakorlásokat. Mezünket több, felsőbb osztályban is megfordult labdarúgó viseli. Mindenki dicséretet érdemel. Ketten, nevezetesen Csikmák Gábor és Harsányi Dávid igazi vezéregyéniségei kollektívánknak. Sokat nyomott a latban az is, hogy néhány kivételtől eltekintve helybeliek alkotják játékoskeretünket. Egyébként az összes kerettagnak bizonyítási lehetőséget kínáltam. Kiemelném, hogy ősszel kétszer is legyőztük legnagyobb riválisunkat, a Vásárút együttesét. Csallóközkürtön a községi önkormányzat támogatásának köszönhetően adottak a feltételek a színvonalas szakmai munkához”